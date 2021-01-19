Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юля Михалкова искупалась в проруби в обтягивающей майке и шортах телесного цвета. По признанию актрисы, она бы отважилась на это даже в самый сильный мороз.- Я бы все равно пошла, даже если градусник показал минус сорок. Потому что Крещение Господне - это один из главных праздников для миллионов православных россиян и для меня лично, - написала актриса в своем Instagram.Поклонники по достоинству оценили внешний вид актрисы.- Юленька, от вас вода не закипела? - поинтересовался один из комментаторов.В последнее время Михалкова много путешествует по миру, а также занимается публицистикой. В начале 2019 года актриса выпустила книгу «Не говори мужчинам “нет”». Ранее в интервью «КП» она призналась, почему ушла из знаменитого состава «пельменей» после 10 лет работы.Основная причина – боязнь «застрять в одном образе».- Все, кто был на концертах «Уральских Пельменей», смотрел видео на YouTube могли заметить, что мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку, рассказывала юмористка в разговоре с «КП»-Екатеринбург. – Недалекая, легкомысленная, наивная, эмоциональная. Девочка-припевочка с некоторой стервозностью. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Знали бы вы, как же я устала…»: Юлия Михалкова рассказала о ссоре «Уральских пельменей»По словам актрисы, сейчас актеры разделились на две группы, которые выступают отдельно друг от друга, а вместе их можно увидеть только по телевизору и в Екатеринбурге (подробности)«Алло, я вас слушаю!»: Юлия Михалкова проведет прямую линию для поклонниковУчастница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, подобно президенту России, проведет свою прямую линию. По признанию артистки, организовать связь с поклонниками и ответить на их вопросы, ее сподвиг именно глава государства (подробности)