2018-12-28T11:06:41+03:00
Общество

«Алло, я вас слушаю!»: Юлия Михалкова проведет прямую линию для поклонников

Отвечать на вопросы артистка будет в течение трех часов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сеанс связи пройдет 30 декабряСеанс связи пройдет 30 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, подобно президенту России, проведет свою прямую линию. По признанию артистки, организовать связь с поклонниками и ответить на их вопросы, ее сподвиг именно глава государства.

- Решила последовать примеру Президента России. Сеанс связи состоится по номеру 8 963 444 06 58, - сообщила Михалкова в Instagram. - Телефон у меня как легендарная «нокия-3310», поэтому я смогу принимать только звонки. Звоните, поговорим, поднимем друг другу новогоднее настроение!

Пообщаться с юмористкой можно будет 30 декабря с 11:00 до 14:00.

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