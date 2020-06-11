«Не хочу семью для галочки!»: звезда «Уральских пельменей» - об отношении к браку

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:08:00+03:00

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Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова впервые за долго время рассказала о своем отношении к браку и семье. К 36 годам уральская красавица остается не замужем и многие гадают, кто же станет ее будущим спутником.

- Мне кажется, любая женщина мечтает и о семье, и о детях. Даже когда она уверяет вас в обратном, прикрываясь карьерой или какими-то убеждениями, все равно в глубине души она нет-нет да задумывается: «Эх, как прекрасно было бы, если бы рядом бегал сын или дочка». Конечно, я думаю о семье и детях. Для меня эти два понятия неразрывно связаны. Но я не хочу создавать семью для галочки, под натиском общественного мнения, которое, тыча в часы, говорит тебе: «Пора-пора!» Семья для меня — это великое дело, это любовь, взаимоуважение, ответственность. Семья — это навсегда. Поэтому лучше позже, но лучше, чем раньше и «лишь бы как», - цитирует Михалкову «Телепрограмма».

mihalkova Сейчас Михалкова занимается развитием детского КВН

Напомним, что в последнее время Михалкова много путешествует по миру, а также занимается публицистикой. В начале 2019 года актриса выпустила книгу «Не говори мужчинам “нет”». Ранее в интервью «КП» она призналась, почему ушла из знаменитого состава «пельменей» после 10 лет работы.

Основная причина – боязнь «застрять в одном образе».

- Все, кто был на концертах «Уральских Пельменей», смотрел видео на YouTube могли заметить, что мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку, рассказывала юмористка в разговоре с «КП»-Екатеринбург. – Недалекая, легкомысленная, наивная, эмоциональная. Девочка-припевочка с некоторой стервозностью. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU