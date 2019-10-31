«Надоело играть простушку, хочу сложнее»: Юлия Михалкова о том, почему ушла из «Уральских пельменей»

Уже почти год золотой состав «Уральских пельменей» можно увидеть только по телевизору. На гастроли не ездят Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Эти двое теперь мотаются по стране дуэтом «Ваши пельмени». Не хватает зрителю и звездочки Юлии Михалковой.

«Уральская пельмешка» откололась от коллектива, в котором выступала 10 лет, и теперь ее практически не видно и не слышно. За ее жизнью поклонники следят лишь из Instagram, где она публикует фотографии из спортзала, с отдыха и фотоссесий. Про бывший коллектив - ни слова. Но на днях Юля нарушила свое молчание. Актриса рассказала, что решение уйти было не спонтанным и причин было много. Но основная – боязнь «застрять в одном образе».

- Все, кто был на концертах «Уральских Пельменей», смотрел видео на YouTube могли заметить, что мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку, вздыхает юмористка в разговоре с «КП»-Екатеринбург. – Недалекая, легкомысленная, наивная, эмоциональная. Девочка-припевочка с некоторой стервозностью. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать.

Фото: "Уральские пельмени" группа в соцсети "Вконтакте"

Сейчас Юля готовится к премьере нового шоу. В основе – дуэт. Юля Михалкова и известный актер – имя юмористка пока держит в секрете. К парочке в гости будут приходить приглашенные звезды.

- Мы хотим разоблачить все странности в отношениях между мужчинами и женщинами. Тут есть много над чем посмеяться и поплакать, - делится Михалкова. – Это серьезная, если не ключевая проблема общества. От того, что мы не на своих местах получается в итоге то, что получается. Все чаще мужчины ведут себя как женщины и наоборот. Такая перемешанность настораживает, рождает много противоречий, недопонимания. В общем, тут есть конфликт. А конфликт - это основа драматургии, любого шоу. Все мои новые образы будут сильно разнообразными. Общее только одно – они женские. По поводу того, в каком образе я хочу показываться зрителям? Мне нравятся сложные образы, чтобы была психологическая борьба. Но в целом, хочу, чтобы зрители получали удовольствие от моей игры вне зависимости от того, какой у меня образ: или это леди в стиле Софи Лорен, или кассир в супермаркете, или безмолвная смотрительница в Третьяковке. Понимаете, настоящий актер сможет даже сыграть роль лежащего на земле камня так, что публика зарыдает. Вот я так хочу. И я так буду.

Пока Юля продумывает свои новые образы, «Комсомолка» решила вспомнить самые яркие роли Михалковой в «Уральских пельменях».

СЕКСАПИЛЬНАЯ БЕЛКА

Когда-нибудь думали, что кот и белка могут ходить на свидание? По сюжету домашний Василий приглашает Шарлиз к себе, но что-то идет не так. Михалкова тут сексапильная белочка на трясущихся ножках. Видимо Юлии пришлось постараться, чтобы изобразить одновременно безумие и изящность. Интересно, сколько орехов она съела, чтобы вжиться в образ?

Фото: "Уральские пельмени" группа в соцсети "Вконтакте"

ЖЕНЩИНА ЗА БАРАНКОЙ

«Женщина превратилась в водителя, когда инструктор отобрал у обезьяны гранату», - такая немного шовинистская подводка к этому номеру. Здесь Михалкова играет девушку, которая уже несколько раз пытается сдать на права. Но экзамен не может начаться, так как героиня Михалковой не знает, как открыть дверь автомобиля. Играть глупышек у Юлии всегла хорошо получалось.

Фото: телеканал СТС

МЭРИЛИН МОНРО

Уралочка не могла ни сыграть одну из самых красивых женщин в мире. Белокурый парик, красная помада и белое шелковое платье и вуаля – Мэрилин Монро. Михалкова также как и голливудская звезда встала над вентиляционной решеткой, но только произвести такого же фурора не удалось.

- Дорогая, Мэрилин, каждая женщина всегда должна думать о здоровье. Уходите, вас продует, - сказала ворвавшаяся на сцену Елена Малышева.

Фото: телеканал СТС

КОСМОНАВТКА

О чем еще может думать женщина, которая уже в вот-вот взлетающей ракете? Конечно же о не выключенном дома утюге. Здесь Михалкова играет космонавтку, мечтающую получить звезду героя.

- Может лося собьем в космосе, и нам дадут награду, - спрашивает Юлия.

Какая милая космонавтка получилась у Юлии. Фото: телеканал СТС

ПРОДАВЩИЦА

«У вас только слива?», - эту фразу, пожалуй, знает каждый поклонник шоу «Уральских пельменей». Номер, где Юлия играет колоритную продавщицу супермаркета, самый запоминающийся в ее карьере. Хотя, в жизни актриса совсем не такая, вежливая и утонченная. Но в этот образ Михалкова вжилась очень правдоподобно. Участница коллектива в одном из интервью признавалась, чтобы вжиться в роль она несколько дней подряд приходила в киоск на окраине Екатеринбурга и наблюдала за продавщицей.

В роли продавщицы Юлию запомнили многие. Фото: "Уральские пельмени" группа в соцсети "Вконтакте"

СТРАШНАЯ ПОДРУЖКА

Каждая девушка мечтает выйти замуж и когда им уже немножечко за 20 они начинают переживать, что суженного тяжело встретить. Вот и Юлина героиня тоже жалуется об этом своей подруге, которую играет Андрей Рожков.

- На, побрызгайся борщом с салом и тогда они штабелями падать будут, - предлагает ей подружка.

Может Юлия вложила в этот образ свои переживания?

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