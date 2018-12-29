2018-12-29T15:59:36+03:00
Общество

«Знали бы вы, как же я устала…»: Юлия Михалкова рассказала о ссоре «Уральских пельменей»

По словам актрисы, сейчас актеры разделились на две группы, которые выступают отдельно друг от друга, а вместе их можно увидеть только по телевизору и в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
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О конфликте артистов Юлия рассказала на своей странице в Инстаграм. Фото: instagram.com/mihalkova/О конфликте артистов Юлия рассказала на своей странице в Инстаграм. Фото: instagram.com/mihalkova/
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Актриса Юлия Михалкова, звезда шоу «Уральские Пельмени» решила побыть откровенной со своими поклонниками. Накануне Нового года она опубликовала в Инстаграм пост, в котором рассказала о том, что на самом деле сейчас происходит с коллективом популярного шоу.

- Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС, - признается Юлия Михалкова. - А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую.

Сама актриса уверяет, что в этом разладе не принимает ничью сторону, в связи с чем на гастролях ее увидеть нельзя.

- Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? - говорит Юлия Михалкова. - Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет.

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