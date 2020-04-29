2020-04-29T22:55:39+03:00
Звезды

«Для меня все однозначно»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировала слова Тодоренко о домашнем насилии

Свою точку зрения Юлия Михалкова высказала в Instagram
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова прокомментировала недавнее высказывание Регины Тодоренко о домашнем насилии. Напомним, что после жуткого скандала телеведущую лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour.

- Если мужчина поднимает руку на женщину, то в моей картине мира виноват всегда и только он. Даже если она сама «нарывается», все равно - ничто не может оправдать насилие. Выбор всегда есть. Если у мужчины нет ни ума, ни сил, ни желания решить спор с женщиной словами, то можно просто развернуться и уйти. Для меня здесь всё настолько однозначно, что никаких вопросов быть не может. Кроме, пожалуй, одного. На каком этапе жизни некоторые мужчины вдруг «ломаются» и начинают допускать саму возможность ударить женщину? Какие механизмы в голове позволяют им оправдывать такое поведение? – пишет Михалкова в своем Instagram.

Добавим, что недавно Михалкова презентовала свою книгу под названием «Не говори мужчинам “Нет”».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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