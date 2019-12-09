2019-12-09T14:11:25+03:00
Общество

«Искать-то надо в себе»: экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова объяснила, почему люди не мечтают

А также еще раз ответила тем, кто упрекал ее после прямого эфира с Дмитрием Медведевым
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась, о чем мечтает на самом деле, и рассказала, что нужно делать, чтобы мечты сбывались. А также ответила тем, кто упрекал ее в том, что она задала нелепый вопрос во время прямого эфира с Дмитрием Медведевым.

- Я всегда мечтала стать актрисой. И я стала ею. Несмотря ни на что. Всегда мечтала о верных друзьях, интересных знакомых. И они у меня есть. Поэтому я люблю жизнь, - написала Михалкова на своей странице в Instagram. – Прочла в выходные мощные комментарии к предыдущей записи [о прямом эфире с Медведевым – прим.ред.]. Задумалась: откуда столько негатива, кое-где даже злости?

Актриса уверена, что проблема большинства людей заключается в том, что они тратят слишком много времени на нелюбимые дела и работу. Поэтому у них просто не хватает смелости и энергии воплощать свои мечты в реальность.

- Да, следовать своей мечте трудно. Сложно. Опасно. Но это единственный путь к любви и счастью, - добавляет актриса. – А потом начинают искать виноватых, якобы укравших у них эту мечту, обвиняют в своих несчастьях. Хотя искать-то надо в себе.

Напомним, что в пятницу, во время прямого эфира с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, Юлия Михалкова спросила, будут ли власти транслировать нацпроекты через популярные соцсети, чтобы быть ближе к молодежи. После этого ей пришлось оправдываться за свой вопрос, отмечая, что задавала она его исключительно для своей аудитории. Кстати, работает сейчас Юлия на телеканале СТС, где ведет детский КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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