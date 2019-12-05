Юлия Михалкова предложила рассказывать о нацпроектах в TikTok

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-05T15:39:06+03:00

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Сегодня проходит прямой эфир с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На нем присутствуют самые разные каналы, включая «Спас», «МУЗ ТВ», «Пятница!», «ТНТ» и даже «Карусель». От телеканала СТС поговорить с премьер-министром отправили бывшую звезду «Уральских пельменей» Юлию Михалкову. Напомним, что теперь на развлекательном телеканале она вместе с Михаилом Галустяном ведет детский КВН.

И вот в рамках встречи Юлия спросила, собираются ли молодежи рассказывать про нацпроекты через блогеров и популярные соцсети. И будут ли для этих дел приглашать медийных лиц.

- Я смотрела содержание некоторых [нацпроектов]. И скажу честно, дух захватывает от масштаба. Но, на мой взгляд, существует проблема информирования молодежи, - заявила Михалкова. - Потому что в той среде, в которой они обитают, это YouTube, Instagram, TikTok, про нацпроекты практически не говорят.

На что премьер-министр ответил, что общаться с подрастающим поколением действительно нужно на их языке. Однако, если человека заинтересует тема, он сам найдет первоисточник и изучит его.

- Надо использовать все варианты, но делать это надо по-умному. Информация должна быть доступной. Если человек заинтересуется вопросами нацпроектов, он сможет зайти не только на YouTube, но и посмотреть выпуски на телеканалах, на сайтах. Это зависит от потребности конкретного человека, - заявил Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU