«Они показали чистый свежий юмор»: Юлия Михалкова рассказала, на что променяла «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова рассказала, куда ушла после шоу «Уральские пельмени». Актриса долгое время держала это в секрете, и вот, наконец, решилась поделиться. Теперь она занимается детским КВН на телеканале СТС. Вместе с ней в шоу будет сниматься известный комик Михаил Галустян.

- К нам приехали сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России. Из мегаполисов, городов и маленьких городочков, из районов, сел и деревенек размером меньше Московского Кремля! – восторженно поделилась экс-«пельмешка» на своей странице в Facebook.

Михалкова также отметила, что для нее новая работа – настоящее счастье, потому что она позволяет «работать с юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену».

- Дети показывают чистый, свежий юмор: даже я смеялась до слез!

Фото: Юлия Михалкова в Facebook

Напомним, ранее Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из шоу «Уральские пельмени». Тогда она объяснила, что достигла в нем потолка. Сейчас актриса живет в Москве и строит планы на будущее.

А команда «Уральских пельменей» разделилась еще год назад – уже тогда они начали выступать отдельно. В частности, Рожков и Мясников открыли свое шоу, которые долго не прожило. В полном составе команду можно было увидеть только по телевизору и на сцене в Екатеринбурге. Сама же Михалкова тогда говорила, что не хочет быть ни на чьей стороне баррикад, поэтому и в выступлениях участие не принимала.