2019-10-29T20:19:49+03:00
Общество

«Я достигла потолка»: Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей

Юмористка перебралась в Москву, и теперь готовит собственное шоу
Алина СУРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
Изменить размер текста:

Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей. Актриса рассказала, что решение было не спонтанным и причин, чтобы уйти было много. Но основным поводом покинуть проект для Юлии Михалковой оказалась стабильность в юмористической программе.

- Для актера стабильность - это главный враг. Играть по накатанной, застрять в одном образе - это путь к печальным самоповторам и забвению. В «Пельменях» я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали - всё это я переросла. «Уральские Пельмени», спасибо за всё! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

Юлия Михалкова готовит собственное шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Михалкова готовит собственное шоуФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, почти год назад Юлия Михалкова рассказывала, что актеры «Уральских пельменей» разделились на две группы. Уже тогда они начали выступать отдельно друг от друга. На гастролях молодой состав «Уральских пельменей» были заняты выступлениями команды, а Рожков и Мясников начали выступать с собственным проектом. Команду в полном составе можно было увидеть только по телевизору и на сцене в Екатеринбурге. Юлия Михалкова тогда говорила, что не хочет принимать чью-то сторону. Поэтому в гастролях она участие не принимала.

- Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени - моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то, - рассказывала Юлия Михалкова, перед распадом «Уральских пельменей».

Юлия Михалкова покинула проект из-за "стабильности" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Михалкова покинула проект из-за "стабильности"Фото: Алексей БУЛАТОВ

После ухода из «Уральских пельменей» юмористическую сферу Юлия Михалкова не оставляет - сейчас она готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором. Кроме того, актриса снимает кулинарную передачу и монтирует видео-проект.

Сейчас «Уральские пельмени» продолжают выступления, уже без Юлии Михалковой. Ближайшее шоу пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Юмористы выступят с новогодней программой «Ёлка, дети, два стола».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Всех - с Днём Комсомольского Братства! Желаю Победы на всех фронтах! Наш лозунг - вступил в Комсомол - не выходи из него!"
С таким поздравлением 91-летний лидер советского Комсомола Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 - 1977 гг.) обратился во вторник, 29 октября, к слушателям Радио "Комсомольская правда" [аудио]
«Спим в палатках, прививки не нужны»: опеку просят проверить блогеров, которые увезли годовалую дочь в Африку
Подписчики велопутешественников бьют тревогу: девочка живет в антисанитарных условиях, а ее родители в это время собирают деньги-пожертвования в «Инстаграме»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
На Урале легковушка превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком
Жителей Екатеринбурга попросили выбрать лучший проект стел, которые будут стоять на въездах в город
Не забросили ни одной шайбы: первый выездной матч для «Автомобилиста» закончился победой «Сибири»
Свердловская железная дорога вошла в число лучших налогоплательщиков Свердловской области
Юлия Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»
В Екатеринбурге автобусы 42 маршрута продлили до Светлого
Депутат из Екатеринбурга, которого хотят повторно отправить в военкомат, объяснил, почему не ходил в армию
В Кировском районе Екатеринбурга столкнулись четыре машины
«Разбей яйцо, сними проклятье»: в Екатеринбурге поймали мать и дочь, которые обворовывали пенсионеров
В Екатеринбурге пиццерию оштрафовали из-за кишечной палочки
Власти Екатеринбурга продлили обсуждения генплана-2035
В Кольцово с ноября появится больше рейсов за границу
«Нет права на ошибку»: в Екатеринбург привезли кубок России по футболу
Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцовского тракта и ЕКАД под Екатеринбургом
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах