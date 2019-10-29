«Я достигла потолка»: Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей

Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей. Актриса рассказала, что решение было не спонтанным и причин, чтобы уйти было много. Но основным поводом покинуть проект для Юлии Михалковой оказалась стабильность в юмористической программе.

- Для актера стабильность - это главный враг. Играть по накатанной, застрять в одном образе - это путь к печальным самоповторам и забвению. В «Пельменях» я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали - всё это я переросла. «Уральские Пельмени», спасибо за всё! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

Юлия Михалкова готовит собственное шоуФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, почти год назад Юлия Михалкова рассказывала, что актеры «Уральских пельменей» разделились на две группы. Уже тогда они начали выступать отдельно друг от друга. На гастролях молодой состав «Уральских пельменей» были заняты выступлениями команды, а Рожков и Мясников начали выступать с собственным проектом. Команду в полном составе можно было увидеть только по телевизору и на сцене в Екатеринбурге. Юлия Михалкова тогда говорила, что не хочет принимать чью-то сторону. Поэтому в гастролях она участие не принимала.

- Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени - моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то, - рассказывала Юлия Михалкова, перед распадом «Уральских пельменей».

Юлия Михалкова покинула проект из-за "стабильности"Фото: Алексей БУЛАТОВ

После ухода из «Уральских пельменей» юмористическую сферу Юлия Михалкова не оставляет - сейчас она готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором. Кроме того, актриса снимает кулинарную передачу и монтирует видео-проект.

Сейчас «Уральские пельмени» продолжают выступления, уже без Юлии Михалковой. Ближайшее шоу пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Юмористы выступят с новогодней программой «Ёлка, дети, два стола».