2019-09-06T11:48:42+03:00
Общество

Участники «Уральских пельменей» отправились в прощальный тур

Новое шоу не продержалось и года
Мария Трапезникова
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Отколовшиеся участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре своего собственного шоуОтколовшиеся участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре своего собственного шоуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участники «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свое шоу, которое носит название «Ваши пельмени». Но долго оно не прожило – и вот два комика объявили о своем прощальном туре.

- Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают от грандиозных замыслов, - рассказал на своей страничке в Instagram Мясников. – Наш последний тур откроем в Вологде, 27 сентября.

Фото: Вячеслав Мясников в Instagram

Фото: Вячеслав Мясников в Instagram

Напомним, участники шоу начали гастролировать отдельно от основного состава в начале 2019 года. Вместе команда собирается только на концертах в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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