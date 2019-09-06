Участники «Уральских пельменей» отправились в прощальный тур
Новое шоу не продержалось и года
Отколовшиеся участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре своего собственного шоуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участники «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свое шоу, которое носит название «Ваши пельмени». Но долго оно не прожило – и вот два комика объявили о своем прощальном туре.
- Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают от грандиозных замыслов, - рассказал на своей страничке в Instagram Мясников. – Наш последний тур откроем в Вологде, 27 сентября.
Фото: Вячеслав Мясников в Instagram
Напомним, участники шоу начали гастролировать отдельно от основного состава в начале 2019 года. Вместе команда собирается только на концертах в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU