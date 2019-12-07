2019-12-07T13:02:56+03:00
Звезды

«Нашла о чем спрашивать»: Юлия Михалкова ответила на критику после вопроса Дмитрию Медведеву про Tik Tok

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» предложила премьер-министру рассказывать о нацпроектах на современных площадках в интернете
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: личная страница Юлии Михалковой в InstagramФото: личная страница Юлии Михалковой в Instagram
Изменить размер текста:

На бывшую участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову обрушился шквал критики после вопроса Дмитрию Медведеву. На пресс-конференции с российскими телеканалами артистка предложила премьер-министру рассказывать о национальных проектах в соцсети Tik Tok. По словам девушки, именно там сейчас сидит молодежь и необходимо разговаривать с ними на их языке.

- Нашла о чем спрашивать, - набросились на Михалкову гневные комментарии.

На упреки Юлия решила ответить на своей странице в Instagram.

- Да, нашла. Да, в стране много проблем. Только я не отвечаю за всю страну и все события. Я отвечаю за свою аудиторию. За тех, кто каждый день стремится открывать новое, создавать, приумножать, ищет вдохновения и хочет улыбаться не только по праздникам. Никто не спорит: критика по существу нужна. Но, говорить о достижениях тоже надо. О планах надо. Говорить честно, просто, «с огоньком». Согласитесь: хорошо, когда о хорошем говорят хорошо. Это вдохновляет. И делает нас чуточку счастливее, - написала артистка.

Напомним, Дмитрий Медведев накануне встретился с представителями развлекательных телеканалов. Там присутствовали «Спас», «МУЗ ТВ», «Пятница!», «ТНТ» и даже «Карусель». От телеканала СТС поговорить с премьер-министром отправили бывшую звезду «Уральских пельменей» Юлию Михалкову. Напомним, что теперь на развлекательном телеканале она вместе с Михаилом Галустяном ведет детский КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несколько тысяч человек прошлись крестным ходом в честь Дня памяти святой Екатерины
Полиция прекратила поиски 15-летней Александры Скрека
На Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге всю ночь горел ангар
МегаФон открыл первый Experience store
В Нижнем Тагиле появится старообрядческая церковь
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
В Екатеринбурге 12 героев получили «Орден Святой Екатерины» и 200 тысяч рублей
Областное ГИБДД меняет график работы из-за сбоев в системе, которые увеличивают время регистрации водителей
Боролись с огнем дольше двух часов: в Екатеринбурге потушили пожар в здании на Радищева
Попросили не материться: в Кольцово задержали пьяную семейную пару из Челябинска
Автомобили разворачивают: в Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара
В центре Екатеринбурга загорелась школа №17
Дело уральского студента, которого посадили за любовь со школьницей, рассмотрит ЕСПЧ
Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет
Екатеринбуржцы «записали» в школу четыре тысячи детей
Невьянский государственный историко-архитектурный музей ждет гостей на Демидовскую ёлку
В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО
Заместителя прокурора Свердловской области отстранили от службы
Мигранта, напавшего на свердловской трассе на перевозчика денег, отправили в тюрьму на 10 лет
На Сортировке строители на две недели закрывают улицу