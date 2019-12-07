«Нашла о чем спрашивать»: Юлия Михалкова ответила на критику после вопроса Дмитрию Медведеву про Tik Tok

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-07T13:02:56+03:00

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На бывшую участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову обрушился шквал критики после вопроса Дмитрию Медведеву. На пресс-конференции с российскими телеканалами артистка предложила премьер-министру рассказывать о национальных проектах в соцсети Tik Tok. По словам девушки, именно там сейчас сидит молодежь и необходимо разговаривать с ними на их языке.

- Нашла о чем спрашивать, - набросились на Михалкову гневные комментарии.

На упреки Юлия решила ответить на своей странице в Instagram.

- Да, нашла. Да, в стране много проблем. Только я не отвечаю за всю страну и все события. Я отвечаю за свою аудиторию. За тех, кто каждый день стремится открывать новое, создавать, приумножать, ищет вдохновения и хочет улыбаться не только по праздникам. Никто не спорит: критика по существу нужна. Но, говорить о достижениях тоже надо. О планах надо. Говорить честно, просто, «с огоньком». Согласитесь: хорошо, когда о хорошем говорят хорошо. Это вдохновляет. И делает нас чуточку счастливее, - написала артистка.

Напомним, Дмитрий Медведев накануне встретился с представителями развлекательных телеканалов. Там присутствовали «Спас», «МУЗ ТВ», «Пятница!», «ТНТ» и даже «Карусель». От телеканала СТС поговорить с премьер-министром отправили бывшую звезду «Уральских пельменей» Юлию Михалкову. Напомним, что теперь на развлекательном телеканале она вместе с Михаилом Галустяном ведет детский КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU