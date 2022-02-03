По мнению актеров, Александр Васильевич осознанно отстраняется от роли ведущего. Фото: instagram Сергея Исаева

Александр Масляков записал видеообращение, в котором сообщил о болезни. Из-за недуга бессменный ведущий КВН не сможет принять участие в съемках передачи.

- К сожалению, меня сегодня нет с вами. Коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего, - обратился Александр Масляков к поклонникам.

Мэтр обратился с заявлением о том, что его заменят другие участники КВН Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэтр сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также те, кто хорошо знает проект и телепередачи.

Но многие уже считают, что Александр Васильевич больше не планирует возвращаться в КВН в силу своего возраста. Такого же мнения придерживаются и артисты шоу «Уральские пельмени».

Фото: instagram Романа Постовалова

- Я, слава богу, не врач, чтобы комментировать его отсутствие из-за коронавируса, но все-таки возраст у человека уважаемый, почтенный, - высказался об этой ситуации актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов. - Но мы же все понимаем, что наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства. Но, тем не менее, есть объективные причины возрастные и физические. Александру Васильевичу итак большой респект за то, что он во время игр по три часа стоял на ногах. Но, может быть, он действительно опасается или, не дай бог, себя чувствует как-то не очень.

Также актер подчеркнул, что ему, как и всем, очень интересно, кто заменит Маслякова на посту ведущего.

- Всем всегда было интересно, кто же это моет быть. И даже в те времена, когда я играл в КВН, все постоянно говорили: «ну вот если не Масляков, то кто?». Вот и посмотрим кто, - говорит Постовалов.

Фото: instagram Ксении Корневой

Другой актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов уверен, что на место Александра Маслякова должен прийти кто-то очень выдающийся. Шоумен также рассказал, что мэтр КВН планирует сам определить себе замену.

- Он опасается, что может заразиться. Но, кроме того, Александр Васильевич ничего просто так не делает. Он параллельно еще и ищет себе замену. Сан Саныч (речь идет о сыне Александра Маслякова, - Прим. Ред.), видимо, я так понимаю, сам не хочет. И Александр Васильевич сейчас грамотно очень пытается найти каких-то других ведущих на конкурсной основе по большому счету. Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: «вот ты будешь вести». Нет, он хочет многих попробовать и уже потом выбрать. Я считаю, прекрасный, грамотный ход, - говорит Ершов.

Сергей также предположил, что место Маслякова может занять Иван Ургант.

Фото: instagram Сергея Ершова

- Я думаю, там уровень будет самый высочайший. Иван Ургант, например, ну или другие звезды. Великие люди, как и игра великая, - подытожил Сергей Ершов.

Напоминаем, что в этом году мэтру КВН Александру Маслякову исполнилось 80 лет. Перед праздником актеры «Уральских пельменей» и а также директор программы «КВН» Виктор Вдовиченко рассказали «Комсомолке», какой Александр Васильевич в жизни, как он отметил свой юбилей, за что ругал игроков КВН, и в чем секрет его молодости.

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