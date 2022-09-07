Андрей Григорьев-Апполонов: «Ласковый май» полюбили за «Белые розы» и сиротскую судьбу»

Солист «Иванушки International» дал эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярность, пришедшая к ним в конце 90-х, с бешеной силой накрыла группу «Иванушки International». За солистами гонялись толпы фанаток, а легендарные хиты «Тучи» и «Тополиный пух» крутили из каждого магнитофона. На крупнейшем музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге «Иванушки» доказали, что все еще способны произвести фурор не только на преданных поклонников, но и на молодых слушателей.

После концерта Андрей Григорьев-Апполонов дал эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург». Певец рассказал, о чем скандалят солисты «Иванушек», сколько им платил Игорь Матвиенко, о дружбе с Сергеем Жуковым, а также объяснил неприязнь к группе «Ласковый май».

На Summer Fest в Екатеринбурге исполнители по-настоящему отжигали Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СКАНДАЛИМ ИЗ-ЗА ХИТОВ»

- «Иванушкам» исполняется уже 27 лет. На фестивале Summer Fest ваши песни подпевали не только преданные фанаты, но и молодежь, и дети. В чем феномен?

- Феномен в песнях. Они вдруг оказались «нетленками», а не одноразовыми песнями, как сейчас выходят многие хиты. Ну и плюс, мы – позитивные, харизматичные солисты. Несколько поколений фанаток до сих пор в нас влюблены.

- На Summer Fest вы сказали: «Зачем выпускать новые треки, когда и старые любят». Вы, пожалуй, одни из немногих долгожителей сцены, кто в этом открыто признался…

- На самом деле, это больше внутренняя шутка среди музыкантов. У нас есть новые песни. Но когда мы приезжаем выступать на чьи-то Дни рождения или корпоративы, заказчики просят: «Только, пожалуйста, не надо новых песен, мы их можем не знать, исполните наши любимые хиты». У нас в репертуаре 20-25 хитов, которые все знают. И, как правило, перед концертом мы долго составляем плейлист, потому что в 40-минутную программу может войти песен десять. Иногда даже скандалим, кто какую песню хочет добавить. Очень громкие споры идут.

Музыканты нередко спорят из-за своих хитов Фото: Мария ЛЕНЦ

- А как вы в итоге определяетесь?

- Ну нас же трое. Голосуем: двое против одного. Вот и все.

- Вы боитесь, что новые песни не зайдут аудитории?

- Не боимся. Новые треки мы записываем в свое удовольствие, потому что редко собираемся в студии и очень любим этот процесс, когда каждый звук, каждую нотку нужно спеть так, чтобы понравилось композитору и продюсеру. Концерты для нас – уже ремесло: приехали, спели. А в студии мы чувствуем большую ответственность и в то же время особенный трепет в душе.

- Вы скучаете по тем временам, когда ваши фанаты буквально восхваляли ваши имена?

- Мы наслаждаемся, потому что тогда вообще не было возможности спокойно жить, ходить по улицам, не было никакой личной жизни. Но, тем не менее, и сейчас каждое мое утро начинается с фотографий с поклонниками. Я выхожу из дома и первый же человек, которого я встречаю, просит с ним сфотографироваться. За весь день могу сделать от 20 до 50 фото. Так что для меня ничего не изменилось.

До бешеной популярности группы Игорь Матвиенко платил музыкантам по 10 тясч рублей в месяц. Фото: социальные сети артиста

- А если вас вдруг застали в неопрятном виде, тоже фотографируетесь?

- А у меня не бывает неопрятного вида! Конечно, я стараюсь никому не отказывать, если только не бегу по аэропорту, опаздывая на самолет. Вот тогда я могу не остановиться. А в остальных случаях мне совсем не жалко. У меня это займет 20 секунд, а у человека фото на память останется на всю жизнь.

- А что касается случаев, когда фанаты переворачивали ваши машины, писали угрозы женам… Страшно было?

- Нет, это было забавно. Мы воспринимали это как данное. Разумеется, мы переживали, но в то время все это было гармонично. Тем более, я стремился к популярности всю жизнь. И когда после выхода клипа на песню «Тучи» мы проснулись популярными, я подумал: «Наконец-то!». Потому что до этого мы два года репетировали по пять-шесть часов в день. Матвиенко тогда снимал мне квартиру и платил нам в месяц по 10 тысяч рублей. Приходилось как-то выживать.

- А какая самая милая или трогательная была история, связанная с поклонниками?

- Они все милые, особенно, когда взрослые подходят с кассетой и рассказывают, как они впервые поцеловались или у них случилась первая интимная близость под «Иванушек». (Улыбается).

Андрей уверен, что группу «Ласковый май» умело раскрутили на теме детей-сирот Фото: Алексей БУЛАТОВ

«"ЛАСКОВЫЙ МАЙ" РАСКРУТИЛИ НА ТЕМЕ СИРОТСТВА»

- Недавно вы говорили, что вам не нравится сравнение «Иванушек» с «Ласковым маем» и сказали, что их музыка – это «голимая попса, которая нравилась людям, потому что не было выбора». Почему вы так считаете?

- Просто эта музыка не в моем вкусе. Я никогда их не слушал ни в детстве, ни в юности. Никогда. Я люблю качественную поп-музыку и действительно считаю, что группа «Ласковый май» – легендарная, потому что у нее в свое время не было конкурентов. Кроме того, ее полюбили из-за темы сиротства. Историю группы про детишек из Детдома очень грамотно раскрутили маркетологи. Но, разумеется, «Белые розы» – это «нетленка», а «Ласковый май» для многих – музыка на все времена. Это уже неизменно.

- А на сравнение с группой «Руки вверх!» вы как реагируете? Вы ведь даже начинали почти одновременно в 1995 году.

- Да пусть сравнивают с кем хотят. Хотя между нами вообще нет нечего общего: абсолютно разные жанры, образы артистов. Я предпочитаю сравнивать «Иванушек» с группой A-ha. Они начинали как бойз-бэнд и уже больше 30 лет с успехом поют свои хиты.

«Иванушки» хорошо общаются с Сергеем Жуковым

- С Сергеем Жуковым вы сейчас хорошо общаетесь? Не хотите сделать мощную коллаборацию «Иванушек» и «Руки вверх!»?

- Мы хорошо друг к другу относимся. Сергей всегда мне присылает новые релизы, чтобы я опубликовал их в соц. сетях. И я с удовольствием это делаю. Так что в творчеством плане мы хорошо дружим. И, кстати, лет 15 назад мы уже сделали совместную песенку с ребятами. Найти это сейчас будет очень трудно, ее нет в сетях. Но Сергей тогда пел «Потому что есть Андрюшка у тебя, по Кирюшке ты скучаешь зря…». Но, возможно, мы еще сделаем что-то новое вместе.

- А как вы относитесь к тому, что многие другие музыканты, такие как Филипп Киркоров, Николай Басков делают хайповые фиты с современными певцами и блогерами?

- Очень хорошо. Пусть ребята развлекаются. Это напоминание о себе. Их и молодежь узнает после этого. Такой же трек «Тучи круче» мы недавно записали с Хабибкой (Хабиб – российский певец и блогер, - Прим. Ред). Так что мы не отстаем. Больше миллионов просмотров на You-Tube у этой песенки. Детишки ее знают и знают, кто такие «Иванушки».

- А вы бы, например, с Моргенштерном* сделали фит? Мне кажется, тогда бы о вас точно все еще больше заговорили.

- Если бы он жил в России, я бы с удовольствием с ним песню «забабахал». А вообще, я еще лет пять назад предлагал записать дуэт с Кристиной Орбакайте. Но, увы, пока этого не произошло.

Певец всегда «за» крутые и хайповые коллаборации Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В ШОУ "МАСКА" УЧАСТВОВАТЬ БЫ НЕ СТАЛ»

- Как участие Кирилла Туриченко в шоу «Маска» отразилось на вашей группе? Принесло дополнительную популярность?

- Популярность, безусловно, принесло. И у него в три раза увеличилось количество подписчиков. До этого его не особо узнавали, а сейчас ого-го! Даже иногда люди с ним фотографируются, а ко мне не подходят. (Смеется).

- А вам не обидно?

- Нет, ну что вы. Я всегда радуюсь за успехи своих коллег. Сейчас он записал и выпустил сольный альбом. Так что после «Маски» у него дела в гору пошли.

- А не боитесь теперь, что он уйдет из группы?

- Нет, конечно. Если он соберется уйти, главное, пусть заранее предупредит об этом, чтобы мы успели подготовить другого талантливого артиста. Но пока Кирилл не собирается покидать коллектив.

Андрей искренне рад, что после шоу «Маска» Кирилл Туриченко стал намного популярнее. Фото: социальные сети артиста

- Вы смотрели шоу «Маска»?

- Один выпуск мне Кирилл показывал. Для меня это, конечно, очень странный проект. Артисты поют в маске и потеют, никто их не видит. Это красочное шоу, но не мой формат. Я бы в таком не стал участвовать.

- А вы же, получается, не знали, что Кирилл в нем участвует?

- Я то, как раз, с самого начала знал. Просто больше ни с кем это не обсуждал, потому что артисты подписывают документы о неразглашении.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.

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