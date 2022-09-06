В 2017 году актер стал вице-президентом федерации дзюдо «Урал - Западная Сибирь» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая смешная бабушка страны не только звонко может кричать: «Иго-о-о-рь», но и с легкостью повалит на землю любого хулигана. Шутка ли, но на днях артист «Уральских пельменей» Андрей Рожков сделал неожиданное заявление. Оказывается все его детство прошло в секциях дзюдо и самбо. И сейчас он вице-президент федерации дзюдо «Урал - Западная Сибирь».

«КП-Екатеринбург» актер рассказал, как спортивное прошлое помогло добиться высот в «Уральских пельменях», о самых тяжелых травмах и какие проблемы в спорте он считает наиболее острыми.

Самая смешная бабушка страны с легкостью может повалить на землю любого хулигана Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ИЗ ВСЕХ НАГРАД ДОРОЖЕ ВСЕГО УТЮГ»

- Андрей, вас как правильнее называть юморист-самбист или юморист-дзюдоист?

- Да называйте, как хотите, только в печку не кладите (Смеется). Когда я занимался, а это было 40 лет назад, не было как такового разделения на дзюдо и самбо. Это было одно направление борьбы. Различия были лишь в том, что в дзюдо можно было применять удушающие приемы, а в самбо болевые на ноги, в самбо ребята боролись в специальных трусах, а в дзюдо – в штанах.

- А как вы вообще попали в этот спорт?

- Когда мне было 11 лет, и я учился в четвертом классе, вышел фильм «Непобедимый» про основателя школы самбо Анатолий Харлампиев. Он после революции загорелся идеей создать вид самообороны без оружия. На этот фильм мы всем классом сходили в кино. Я настолько впечатлился, что захотел изучать эти техники. Оказалось не я один. На следующий день мы всем классом записались в секцию.

- Вы кандидат спорта по дзюдо и кандидат спорта по самбо?

- Правильнее будет сказать, что у меня есть разряд по дзюдо, потому что у меня профиль был по дзюдо. Мне тогда было лет 16. Это были какие-то всесоюзные соревнования в Вильнюсе. Я там занял третье место.

Артист начал заниматься дзюдо, когда ему было 11 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А почему вы не пошли за выполнением звания мастера спорта?

- Конкуренция в моем весе была катастрофическая. Третье место для меня было просто вершиной, на которую я мог рассчитывать. А потом я поступил в институт, и спорт потихонечку ушел на второй план. Но я никогда и не мечтал стать профессиональным спортсменом.

- Какие из наград для вас самые ценные?

- Раньше не давали ни медалек, ни кубков, были только грамоты. Я их хранил до определенного момента, а потом с переездом они куда-то потерялись. Так что не могу вам похвастаться ни медалями, ни кубками, ни грамотами. А самое большое мое достижение было не совсем спортивного характера. Мне было 17 лет. В парке Маяковского на Сабантуе я принял участие в соревнованиях по национальной борьбе. Боролись на полотенцах. Я занял второе место, поборол практически всех, но в финале мне попался серьезный соперник. Он выкинул меня за ковер, я сломал ключицу, но мне вручили утюг!

Самой дорогой победой Андрей считает утюг Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВДОХНОВЛЯЕТ ПУТИН»

- Спортивные навыки когда-нибудь помогали вам в жизни?

- Постоянно. Моя молодость приходилась на опасные 90-е годы. Я старался этим не кичиться, но когда делать было нечего, приходилось. Практически всегда побеждал своих оппонентов. (Смеется).

- Турниры - это зачастую травмы. У вас они были?

- Переломов не было. Были постоянные ушибы, вывихи пальцев, ссадины. Если спортсмен хорошо подготовлен, травмы практически исключены. Поэтому любое занятие всегда начинается с разминки, и она занимает очень большую, часть тренировки.

Благодаря спортивному прошлому звезда «Уральских пельменей» может выполнять на сцене трюки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ваш спортивный опыт помогал вам хоть раз на сцене?

- Благодаря спортивному прошлому у меня хорошая пластика, я умею красиво падать и, делать акробатические трюки. Знаете, у нас в шоу много ролей физруков и тренеров, но про дзюдо и борьбу ничего не было. Нужно что-то обязательно придумать. Только вот я даже не знаю, что там стебать.

- А вы бы отказались от участия в «Пельменях», если бы заранее знали, что сможете построить карьеру спортсмена?

- Тут вы меня ставите перед невероятным выбором. Я бы постарался совместить. А если бы выбора избежать не удалось, пошел бы в спортивные функционеры.

- Вас вдохновляет кто-то из известных дзюдоистов и самбистов?

- Конечно. Есть самый известный дзюдоист у нас, который меня вдохновляет. За карьерой Владимира Путина я раньше следил. Но сейчас у него уже карьера болельщика. Это он следит за успехами нашей сборной. Я вижу, как он переживает. Эта поддержка очень чувствуется.

В дзюдо Андрей привел своего сына Петра. Фото: Академия единоборств РМК

«БЕЗ СПОНСОРОВ НЕ ОБОЙТИСЬ»

- В 2017 году вы стали вице-президентом федерации «Урала - Западная Сибирь». Что конкретно входит в ваши обязанности?

- Я занимаюсь популяризацией детского спорта, то есть принимаю участие в детских мероприятиях, провожу мастер-классы. У нас одна из самых сильных команд в России. Первые и вторые места всегда наши. Так что есть, чем гордиться. Но федерации нужен лидер общественного мнения, который бы сказал: «Ребята, это хорошо!». Вот я этим и занимаюсь.

- У вас у самого трое сыновей. Кто-то из них занимается самбо или дзюдо?

- Средний сын Петр занимается дзюдо. Младшему сейчас шесть лет, ему пока рано. У мальчиков в 8-9 лет начинают формироваться скелет и хрящи. А старшему уже 18. Когда нужно было определяться со спортивной секцией для него, мы не смогли найти подходящую.

Актер обратил внимание на низкие зарплаты спортивных тренеров и учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для чего детям нужно заниматься такими видами спорта?

- Чтобы они меньше сидели в интернете. Но главное – спорт укрепляет здоровье. Дзюдо также учит контролировать свои эмоции. В единоборствах очень серьезные правила, в них запрещены удары. Если ты поддался эмоциям и ударил соперника, ты будешь дисквалифицирован. Также на ковре нельзя проявлять и радость. При этом спортсмены должны уважительно относиться к сопернику, к судьям, к зрителям, к тренерам.

- Вы бы сами пошли работать тренером?

- Это очень большая ответственность и очень тяжелый труд за низкую зарплату. В глубинке они получают около 12 000 рублей. Такое ощущение, что это не работа, а хобби, которое попутно приносит деньги. Скорее всего, этот тренер где-то работает, а вечером проводит тренировку. Ближе к столице, например, в нашем областном центре – 30-35 тысяч рублей. Но, на мой взгляд, и учителя и спортивные тренеры должны получать намного больше – минимум от 100 тысяч. И решать этот вопрос нужно на государственном уровне.

Сейчас юморист занимается популяризацией дзюдо и самбо среди детей и молодежи. Фото: Академия единоборств РМК

- За счет чего сегодня вообще живут федерации? Это больше спонсорская поддержка или государственная?

- Государственная поддержка, конечно, есть, так как дзюдо – это олимпийский вид спорта. Но, я думаю, что без спонсорской поддержки мы бы точно не обошлись. Нам очень много помогают наши местные олигархи и просто неравнодушные люди.

- С какими сложностями сталкивается ваша федерация?

- Сейчас время тяжелое. Нет международных соревнований, и это плохо. Для спортсменов важно получать какие-то эмоции и опыт. Если их не будет, уровень будет снижаться.

- А к тому, что Россия вынуждена выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, вы как относитесь?

- Отрицательно. Понятно, что это вынужденная мера, но надо делать все возможное, чтобы спортсмены могли выступать под своим флагом. Потому что это одна из главных составляющих спорта – нести высоко знамя своей страны. Поэтому флаг России должен присутствовать на соревнованиях.

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