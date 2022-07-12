Юлия Михалкова купила для курса проектор, чтобы ее не исключили из института. Фото: из архива Сергея Максимова/социальные сети актрисы

Юлия Михалкова редко дает интервью, но в честь Дня рождения актрисы «КП-Екатеринбург» поговорила с ее однокурсниками и руководителем мастерской театрального института, в котором училась экс-звезда «Уральских пельменей».

Они рассказали, какой Юлия Михалкова была студенткой, из-за чего ее чуть не исключили из института, как КВН помог ей завоевать любовь педагогов, а также поделились редкими фото и видео актрисы.

Юлия (на фото в синем платье) была звездой на курсе. Фото: из архива Сергея Максимова

«ПРИШЛА ЭФФЕКТНОЙ БЛОНДИНКОЙ»

Экс-звезда «Уральских пельменей» поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ) в 2004 году. Она училась на заочном отделении в мастерской Андрея Русинова.

- Юля пришла к нам, уже окончив филфак. Для нее это было второе высшее образование. Самое интересное, что поступить мечтала ее подруга, а она просто решила пойти с ней за компанию. Но в итоге я взял на курс именно Юлю. Не помню, что она читала на вступительных, но мне всегда было важно, чтобы студенты умели импровизировать. Я специально их путал, говорил: «А теперь прочитайте то же самое, но будто вы ведущие детской передачи». У Юли с импровизацией все было очень даже хорошо, - рассказывает Андрей Русинов.

Юлия (на фото в синем платье) решила поступить за компанию с подругой, но в итоге взяли только ее. Фото: из архива Сергея Максимова

При этом, по его словам, играть в театре Юлия мечтала всегда.

- Я думаю, это желание особенно проснулось в ней, когда она начала играть в КВН. А это было еще во время учебы на филфаке, - добавляет мастер курса.

Эффектной и сексуальной красоткой Юлия Михалкова была еще в студенчестве. Ее близкий друг и однокурсник Сергей Максимов не скрывает, что на вступительных экзаменах она сразу же произвела на всех особое впечатление.

На съемках клипа для института. Фото: из архива Сергея Максимова

- Представьте, приходит эффектная блондинка, на каблуках, с пышными ресницами и ярко накрашенными губами. Конечно, вниманием Юлю никто не обделял, - вспоминает Сергей Максимов.

Поменять свой образ на привычный для зрителей актрисе пришлось, когда ее отправили на практику на ТВ.

- Стилисты покрасили ее волосы в натуральный цвет, и этот образ закрепился за ней на долгие годы, - рассказывает друг Юлии.

Фотографиями, на которых Юлия со светлыми волосами, Сергей не смог поделиться.

Во время учебы в институте Юля и Сергей постоянно бегали в соседнее знание в столовую. Фото: из архива Сергея Максимова

«КУПИЛА ПРОЕКТОР, ЧТОБЫ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ»

В студенческой жизни Юлии были и походы в столовую с котлетами с пюре, и классические квартирники, и песни под гитару.

- Мы часто собирались в общаге театрального института и достаточно бурно праздновали свои Дни рождения, собирали квартирники, пели в караоке, репетировали сценки, - рассказывает однокурсница Юлии Анна Холод. - Я в то время освоила гитару, и очень часто Юля приглашала нас к своим друзьям, пели, играли, танцевали, в общем, веселое было время.

- Наша учеба в основном проходила в театре. А там, через дорогу, стоит училище Чайковского. Туда мы с Юлей практически каждый день бегали на обед есть пюрешку с котлеткой, - с улыбкой вспоминает Сергей Максимов.

Студенты постоянно веселились и устраивали квартирники. На фото Юлия - четвертая слева. Фото: из архива Сергея Максимова

В театральном институте педагоги уважали Михалкову за то, что она уже играла в КВН.

- На первом курсе института у нас был предмет «Теория ТВ». Его вела Марина Александровна Мясникова. Она дала нам задание проанализировать сетку вещания одного из ТВ каналов. Естественно, Юля подготовила проект про КВН. Марина Александровна тогда была в восторге. Особенно, когда увидела фотографии, где Юля еще в команде «Не парни» стояла на сцене рядом с Масляковым, - вспоминает Сергей Максимов.

Педагог Марина Мясникова (в центре с цветами) была в восторге от того, что Юлия играет в КВН. Фото: из архива Сергея Максимова

Однако после третьего курса Юлия внезапно пропала и стала пропускать пары. По словам мастера Андрея Русинова, ее даже хотели исключить.

- Она тогда начала работать на ТВ, и, видимо, из-за этого много пропускала. Однажды мы случайно встретились в торговом центре «Гринвич». Она подошла ко мне и сказала: «Андрей Иванович, я очень хочу доучиться. Что мне делать?». А я ей в шутку ответил, что нашему курсу очень нужен проектор и предложил бартер: она нам проектор, а мы ей даем роль в выпускном спектакле. А она ведь поверила и действительно купила его, - смеется Андрей Русинов. - Но мы бы, конечно, итак дали ей эту роль. Она была примерной студенткой и сама со всем отлично справлялась, когда уделяла время учебе.

В Выпускной работе «О странностях любви» Юлия (на фото четвертая слева) играла невесту. Фото: из архива Анны Холод

Юлия Михалкова выпустилась из института в 2008 годку. На выпускном спектакле «О странностях любви» она играла невесту.

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