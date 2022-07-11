Артист поделился новостью со своими подписчиками Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный шоумен и актер Сергей Светлаков поделился важными переменами в своей жизни. Шоумен продал недвижимость в Юрмале. Об этом он рассказал своим подписчикам.

- Всем привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира! - Написал он в посте в своем telegram-канале.

Шоумен надеется, что это не помешает ему видеться с родными и близкими. Фото: telegram-канал Сергея Светлакова

Актер редко выходит на связь и делает публикации в социальных сетях. Последний пост до этого он выкладывал 9 мая.

В апреле 2022 года россияне даже потеряли любимого артиста. Тогда стало известно об отмене шоу «ПрожекторПерисХилтон». Организаторы отмечали, что его перенесли из-за отсутствия в стране артистов, но о ком конкретно шла речь, не уточнили.

Однако сразу же после того, как «КП-Екатеринбург» обратились за комментарием к PR-менеджеру Светлакова, в его telegram-канале появилось видео, из которого сразу же стало понятно, что артист отдыхает с семьей на юге России.

- Всем привет из солнечного Нальчика! Привез детей навстречу с бабушками и дедушками. Завтра в родной Екатеринбург. Тоже встреча с бабушкой и с дедушкой. У меня, конечно, их много, - рассказал тогда в видео шоумен.

Ранее также стало известно, что Сергей Светлаков и Иван Ургант могут не появиться в девятых «Елках».

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