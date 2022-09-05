Андрей Рожков хлестко ответил Алле Пугачевой после угроз «набить морду»

Звезда «Уральских пельменей» обратился к Пугачевой с просьбой. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков подшутил над вернувшейся в Россию Аллой Пугачевой. Юморист ответил на самые обсуждаемые слова Примадонны.

Появление певицы на Родине не обошлось без скандала. Во время школьной линейки 1 сентября, куда она пришла проводить своих детей Лизу и Гарри, Пугачева ответила, что первым делом после возвращения в Россию ей больше всего хочется «набить морду одному человеку».

После этих слов Алла Борисовна сразу же призналась, что это всего лишь шутка, однако ее слова моментально разлетелись по всему интернету.

Алла Пугачева оказалась в центре скандала в самые первые дни после возвращения на Родину Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пройти мимо громкой цитаты не смог и известный юморист Андрей Рожков.

- Алла Борисовна Пугачева на вопрос, что захотелось сделать первым делом по возвращении в Россию, ответила: «Да много чего... Морду набить одному человеку». Догадываюсь, о ком речь, - намекает на себя Рожков.

Затем звезда «Уральских пельменей» вспомнил, как однажды в шутку попросил у Примадонны старые ботинки 43 размера для своих образов в шоу.

- Алла Борисовна, ну что вы, ей богу, так прямо реагировать-то…Ну мы же пошутили. А ботинки реально нужны, - остро подметил юморист.

Ранее Алла Пугачева сама сняла завесу тайны о том, кому желает «набить морду». Примадонна вступила в перепалку с известным ведущим Владимиром Соловьевым, который оскорбил ее после возвращения на Родину.

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