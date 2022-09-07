По мнению Погребняк, артистка была популярна благодаря поклонникам, от которых сама же открестилась. Фото: КУДРЯВОВ Борис Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светская львица Мария Погребняк изящно подколола Светлану Лободу, назвавшую себя артисткой номер один в России.

В феврале этого года певица переехала из России в Латвию. В одном из интервью для YouTube-шоу она заявила, что была артистом номер один в России.

- Лучший продукт, который создавался в России, создавался украинцами: режиссерами, хореографами, танцорами, артистами, - добавила Лобода.

Мимо такого заявления не смогла пройти известная блогер и продюсер Мария Погребняк.

- Света Лобода рассказала, что была артистом номер один в России, а все лучшее создавали украинцы. Интересно, как отреагировали на это заявление Филипп Киркоров, Лепс, Дима Билан, Стас Михайлов? - Подметила светская львица. - Была ли она первой в России или нет, уже не важно, ведь первым артиста делают поклонники, а от них она отказалась. Теперь остались счастливые воспоминания, которыми долго удержать внимание не удастся.

После переезда из России певица Светлана Лобода вместе с дочками Тильдой и Евой живет в Юрмале в своем доме. Ее дети ходят в местную школу и в детский сад, а сама Лобода пытается возродить карьеру.

В интервью для YouTube-шоу певица также рассказала, кто ее избранник и почему начала пить антидепрессанты.

Ранее Мария Погребняк обвинила Максима Галкина в ненависти к россиянам после того, как артист выступил в Польше в костюме цветов украинского флага.

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