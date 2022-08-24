Мария Погребняк обвинила Максима Галкина в ненависти к россиянам

Звезды неоднократно обвиняли Максима Галкина в предательстве Родины. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер и продюсер Мария Погребняк раскритиковала Максима Галкина, выступившего в Польше в костюме цветов украинского флага.

Шоумен уехал из России после специальной военной операции. На своих концертах в Европе он часто критикует политику и спецоперацию на Украине, а также нелестно высказывается о российских звездах.

А 22 августа на своем концерте в Польше он вышел на сцену в синем костюме и желтых брюках. Свое негодование по этому поводу не смогла скрыть светская львица Мария Погребняк.

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уехали из России Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Максим Галкин выступил в Варшаве в костюме цвета украинского флага. Я так понимаю, что это произошло в день государственного флага России? Это уже не похоже на одобрение или осуждение СВО. Ситуация нездоровая, какая-то яростная ненависть в перемешку с обидой ко всем россиянам, месту где вырос и жил. Тяжело смотреть, когда некогда умные люди теряют себя, опустошаются, - заявила Погребняк.

Ранее в интервью «КП-Екатеринбург» известный дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Максиму Галкину нет оправдания, а Алла Пугачева замалчивает свою позицию. При этом он также добавил, что если Галкин вернется в Россию, ему ничего не будет.

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