Эдгард Запашный раскрыл, что будет с Пугачевой и Галкиным после возвращения в Россию

Пугачева и Галкин уехали из России после спецоперации. Фото: коллаж Булатов Алексей/Кудрявов Борис

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что будет с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой, если они вернутся в Россию.

Своими мыслями директор Московского цирка поделился с «КП-Екатеринбург».

- Если они вернутся в Россию, я убежден, что ничего плохого с ними не произойдет. Я слышал информацию о том, что на него якобы завели уголовное дело, но, по-моему, она не подтвердилась, - говорит Запашный. – Убежден, что у Аллы Борисовны большое количество поклонников. Это люди, которые десятилетиями ее любят. У Максима, наверное, ситуация сейчас немножко изменилась в связи с его резкими высказываниями. Я думаю, что большое количество людей пересмотрело свое отношение к нему. Но они граждане страны. Никто у них ничего не отнимал. Против них не применено никаких санкций. Захотят – вернутся. Не захотят – не вернутся. Ничего страшного.

Напоминаем, после начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми перебрались жить в Израиль. Сейчас они обосновались в Юрмале в любимом особняке Примадонны стоимостью около 40 миллионов евро.

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