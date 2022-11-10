«Мне сделали предложение!»: Клава Кока ошарашила фанатов новостью с обручальным кольцом

Певица похвасталась фото с кольцом в бархатной коробочке Фото: Даниил ОПАРИН

Клаве Коке сделали предложение. Неожиданной новостью певица поделилась в своем telegram-канале. Она опубликовала две фотографии.

На первом фото исполнительница держит в руке кольцо в красной бархатной коробочке, на втором рядом с ней, приклонив колено, стоит загадочный незнакомец.

- Мне только что предложение сделали. Впервые! И это не шутка. Я серьезно. К такому меня жизнь не готовила, - написала в социальных сетях исполнительница.

Фото: telegram-канал Клавы Коки

Неожиданное событие произошло во время съемок шоу «Маска. Танцы» на СТС, в котором Клава Кока занимает кресло одного из членов жюри.

- Роза Сябитова реально сработала. А я вам не скажу, что ответила, - кокетливо обращается к зрителям певица.

Шокированные новостью поклонники тут же стали расспрашивать певицу в комментариях: «Кто же это?!», «Ты же не согласилась?», «Надеюсь, ты ответила Да?!».

Фото: telegram-канал Клавы Коки

Клава Кока редко говорит о личной жизни. Но для «КП-Екатеринбург» сделала исключение. В интервью певица призналась, что никогда не возвращалась к бывшим.

Напомним, в июле 2021 года Клава Кока рассталась с Димой Гардеем, с которым она была в отношениях два года. Об этом блогер объявил в социальных сетях. Для Клавы этот пост стал настоящим шоком, ведь до этого она тщательно скрывала отношения с Дмитрием.

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