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Звезды25 ноября 2022 7:36

Звезда «СашаТаня» Алина Ланина сделала неожиданное признание после незапланированной беременности

Актриса призналась, что стала невнимательно следить за своим здоровьем
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Для Алины Ланиной вторая беременность стала настоящим сюрпризом. Фото: социальные сети

Для Алины Ланиной вторая беременность стала настоящим сюрпризом. Фото: социальные сети

Звезда «СашаТаня» Алина Ланина недавно рассказала о второй беременности, которая оказалась для нее самым настоящим сюрпризом.

- Тест сделала между сценами в актерском вагончике на съемках в Питере. Положительный, как вы уже могли заметить. Тут же позвонила мужу. Так и узнали. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно, - поделилась актриса.

После очередного УЗИ актриса откровенно рассказала подписчикам, что к первой беременности она подходила более ответственно, а теперь ее даже ругают врачи.

- В первую беременность я была отличницей, меня очень хвалили врачи. Все исследования по календарю, в красивой аккуратной папочке с файлами, курсы, никаких спонтанных покупок, во всем подробно разбиралась. Сейчас твердая тройка. Врач открыто сердится, пропускаю приемы. А я в режиме «выпить бы витамины хотя бы раз в неделю», какие там файлики и курсы, - призналась актриса.

При этом, как и во время первой беременности, Алина Ланина все еще участвует в съемках и пропадает на работе.

Актриса реже посещает УЗИ, чем в первую беременность. Фото: социальные сети

Актриса реже посещает УЗИ, чем в первую беременность. Фото: социальные сети

- Еще два съемочных дня в декабре и я окончательно, честное слово, уйду в декрет, - обещает себе звезда «СашаТаня». - А пока я даже не начинала готовить приданное. Рассчитываю на свое же пособие. С ним за один день все соберу.

Как рассказывает сама актриса, она наблюдается по ОМС в простой московской ЖК №5, а вот УЗИ делает в частной клинике, специализирующейся на ЭКО. 24 ноября Алина после долгого перерыва сходила на УЗИ.

- Прием окончен. Все отлично! Но врача смущает моя прибавка в весе, а я не ем ничего, аппетита совсем нет. Откуда тогда 5 кг за 2,5 месяца? Скорее всего, как раз, потому что ничего не ем и мало пью воды. Мало белка, мало воды – привет лишний вес, отеки.

В социальных сетях Алина нередко делится подробностями материнства и воспитания первого сына Льва. А вот о жизни со своим мужем звезда предпочитает не раскрывать подробности. В интервью «КП-Екатеринбург» она лишь вскользь упомянула о нем, рассказывая, как воспринимает отношения с пожилыми мужчинами.

- Мой муж старше меня на 12 лет (Алине Ланиной 33 года, - Прим. Ред.). Но он выглядит очень молодо благодаря здоровому образу жизни.

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