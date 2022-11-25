Звезда «СашаТаня» Алина Ланина сделала неожиданное признание после незапланированной беременности

Для Алины Ланиной вторая беременность стала настоящим сюрпризом. Фото: социальные сети

Звезда «СашаТаня» Алина Ланина недавно рассказала о второй беременности, которая оказалась для нее самым настоящим сюрпризом.

- Тест сделала между сценами в актерском вагончике на съемках в Питере. Положительный, как вы уже могли заметить. Тут же позвонила мужу. Так и узнали. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно, - поделилась актриса.

После очередного УЗИ актриса откровенно рассказала подписчикам, что к первой беременности она подходила более ответственно, а теперь ее даже ругают врачи.

- В первую беременность я была отличницей, меня очень хвалили врачи. Все исследования по календарю, в красивой аккуратной папочке с файлами, курсы, никаких спонтанных покупок, во всем подробно разбиралась. Сейчас твердая тройка. Врач открыто сердится, пропускаю приемы. А я в режиме «выпить бы витамины хотя бы раз в неделю», какие там файлики и курсы, - призналась актриса.

При этом, как и во время первой беременности, Алина Ланина все еще участвует в съемках и пропадает на работе.

Актриса реже посещает УЗИ, чем в первую беременность. Фото: социальные сети

- Еще два съемочных дня в декабре и я окончательно, честное слово, уйду в декрет, - обещает себе звезда «СашаТаня». - А пока я даже не начинала готовить приданное. Рассчитываю на свое же пособие. С ним за один день все соберу.

Как рассказывает сама актриса, она наблюдается по ОМС в простой московской ЖК №5, а вот УЗИ делает в частной клинике, специализирующейся на ЭКО. 24 ноября Алина после долгого перерыва сходила на УЗИ.

- Прием окончен. Все отлично! Но врача смущает моя прибавка в весе, а я не ем ничего, аппетита совсем нет. Откуда тогда 5 кг за 2,5 месяца? Скорее всего, как раз, потому что ничего не ем и мало пью воды. Мало белка, мало воды – привет лишний вес, отеки.

В социальных сетях Алина нередко делится подробностями материнства и воспитания первого сына Льва. А вот о жизни со своим мужем звезда предпочитает не раскрывать подробности. В интервью «КП-Екатеринбург» она лишь вскользь упомянула о нем, рассказывая, как воспринимает отношения с пожилыми мужчинами.

- Мой муж старше меня на 12 лет (Алине Ланиной 33 года, - Прим. Ред.). Но он выглядит очень молодо благодаря здоровому образу жизни.

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