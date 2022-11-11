«Сделала тест в актерском вагончике»: звезда «СашаТаня» Алина Ланина рассказала о незапланированной беременности

Актриса поделилась радостной новостью о том, что ждет второго ребенка в конце октября. Фото: социальные сети Алины Ланиной

Звезда «СашаТаня» Алина Ланина ждет второго ребенка. Актриса призналась, что эта беременность оказалась для нее незапланированной и рассказала о том, как о ней узнала.

- Тест сделала между сценами в актерском вагончике на съемках в Питере. Положительный, как вы уже могли заметить. Тут же позвонила мужу. Так и узнали. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно. Мне будет еще 33, папе чуть за 40, а Левушке (первый сын актрисы, - Прим. Ред.) 2 года, когда родится малыш, - рассказывает актриса.

О своей второй беременности Алина Ланина впервые рассказала 22 октября.

- 26 недень, - коротко подписала видео с округлившимся животиком актриса.

Фото: telegram-канал Алины Ланиной

Во время первой беременности она участвовала в съемках проектах проекта «СашаТаня».

- Весь период токсикоза выпал на период пандемии. А во время съемок я уже чувствовала себя прекрасно, - рассказала «КП-Екатеринбург» актриса.

В социальных сетях Алина нередко делится подробностями материнства и воспитания сына Льва. Бывает, из-за этого она сталкивается с хейтом со стороны подписчиков.

А вот о жизни со своим мужем звезда предпочитает не раскрывать подробности. В интервью она лишь вскользь упомянула о нем, рассказывая, как воспринимает отношения с пожилыми мужчинами.

Алина нередко рассказывает о материнстве и воспитании сына Льва. Фото: telegram-канал Алины Ланиной

- Мой муж старше меня на 12 лет (Алине Ланиной 33 года, - Прим. Ред.). Но он выглядит очень молодо благодаря здоровому образу жизни. А вот с такой большой разницей, как у героев «СашаТаня» Евы и Сильвестра, у меня отношений не было. Я как-то не очень в такое верю, когда действительно катастрофическая разница в возрасте: дедуля одной ногой уже на том свете, у этого дедули очень хорошие активы в банках, и тут вдруг такая любовь. Я знаю истории счастливых отношений, когда разница в возрасте между партнерами максимум 20 лет. Но когда разница в 60 лет – это либо ради денег, либо уже патология, - считает актриса.

В интервью «КП-Екатеринбург» Алина Ланина также рассказывала, почему не общается с коллегами по сериалу вне съемочной площадки, что ей запрещает религия и почему не любит носить люксовые бренды.

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