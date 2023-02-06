Владимир Пресняков сделал заявление об участии в шоу «Голос»

Владимир Пресняков стал наставником 11 сезона вокального проекта Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владимир Пресняков стал наставником 11-го сезона вокального проекта «Голос». В социальных сетях певец рассказал, по каким критериям будет набирать участников в свою команду.

- Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем сейчас поет наша страна. Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность, - говорит певец. - Хочу, чтобы участники не ограничивали себя никакими рамками и делали творческие эксперименты. Пришло время нам всем искать собственный голос, новое звучание.

Съемки нового сезона стартуют 6 февраля на киностудии «Мосфильм». Кресла наставников также займут Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев (полуфиналист второго сезона «Голоса». - Прим. ред.). Ведущей проекта станет Яна Чурикова.Она сменила во взрослом «Голосе» Дмитрия Нагиева.

В слепых прослушиваниях примут участие чуть больше сотни кандидатов. Заявки подавали тысячи желающих из разных регионов страны и СНГ.

После слепых прослушиваний поклонники шоу ждут поединки и нокауты, потом музыкальные дуэли, по результатам которых зрители в прямом эфире выбирают победителя сезона.