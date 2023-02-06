Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды6 февраля 2023 12:20

Владимир Пресняков сделал заявление об участии в шоу «Голос»

Певец рассказал, по каким критериям будет отбирать участников
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Владимир Пресняков стал наставником 11 сезона вокального проекта

Владимир Пресняков стал наставником 11 сезона вокального проекта

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владимир Пресняков стал наставником 11-го сезона вокального проекта «Голос». В социальных сетях певец рассказал, по каким критериям будет набирать участников в свою команду.

- Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем сейчас поет наша страна. Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность, - говорит певец. - Хочу, чтобы участники не ограничивали себя никакими рамками и делали творческие эксперименты. Пришло время нам всем искать собственный голос, новое звучание.

Съемки нового сезона стартуют 6 февраля на киностудии «Мосфильм». Кресла наставников также займут Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев (полуфиналист второго сезона «Голоса». - Прим. ред.). Ведущей проекта станет Яна Чурикова.Она сменила во взрослом «Голосе» Дмитрия Нагиева.

В слепых прослушиваниях примут участие чуть больше сотни кандидатов. Заявки подавали тысячи желающих из разных регионов страны и СНГ.

После слепых прослушиваний поклонники шоу ждут поединки и нокауты, потом музыкальные дуэли, по результатам которых зрители в прямом эфире выбирают победителя сезона.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ