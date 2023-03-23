Красотой пошла в маму: Наталья Подольская опубликовала редкие архивные фото

Наталья Подольская с мамой Ниной Анатольевной. Фото: соцсети

Известная певица и жена Владимира Преснякова Наталья Подольская трогательно поздравила маму с днем рождения и призналась, что именно благодаря ней она стала певицей.

- Сегодня день рождения моей мамы! Самой доброй и ласковой, мудрой и чуткой! Только благодаря маме я занимаюсь любимым делом в жизни! Именно мама всю жизнь, с самого раннего детства, меня поддерживала и вела! Мамочка, у тебя была не самая легкая жизнь, но ты всегда делала все для своих детей! Теперь наша очередь и, надеюсь, мы справляемся. Будь здорова, побольше смейся и радуйся! Мы тебя безумно любим и бережем! – обратилась к самому близкому человеку экс-участница «Фабрики звезд».

Наталья Подольская поделилась редкими снимками, на которых она вместе с мамой и сестрой-двойняшкой Юлианой. Фото: соцсети

Наталья Подольская с самого детства мечтала стать певицей и с гордостью демонстрировала свои способности маме Нине Анатольевне, которая и отдала девочку в театральную студию, а затем поддерживала во время участия во всех музыкальных конкурсах.

Красотой Наталья Подольская явно пошла в маму. Судя по фото Нина Анатольевна в молодости принимала участие в показах мод. фото: соцсети

Нина Анатольевна воспитала четверых детей: старшую дочь Татьяну, двойняшек Наташу и Юлиану и младшего сына Андрея. По образованию женщина педагог, но, похоже, что в молодости она участвовала в показах мод в качестве модели. По редким кадрам, которыми поделилась Наталья Подольская, сразу видно, что красота и элегантность ей достались именно от матери.

Вот так выглядела мама Натальи Подольской в детстве и в молодости. Фото: соцсети

Чтобы отметить день рождения Нины Анатольевны, семья собралась в ресторане в центре Москвы. Трогательные кадры с празднования Наталья Подольская опубликовала в своих соцсетях.

День рождения Нины Анатольевны семья отметила в ресторане в центре Москвы. Фото: соцсети

Посмотрите, как Наталья Подольская поздравила маму с 8 Марта. Раннее мы также рассказывали о том, что Клава Кока подарила маме на день рождения часы Gucci за 200 тысяч.

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