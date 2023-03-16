«Не играю с мужем в "мамочку"»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни с богатым супругом

Илана рассказала, что ей помогает сохранить брак. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» Илана поделилась секретами счастливой семейной жизни. Актриса замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным уже больше восьми лет. Супруги воспитывают дочку Диану. Сама актриса в интервью «КП-Екатеринбург» рассказывала, что муж ее во всем поддерживает и любит баловать дорогими подарками.

- Обычно он дарит мне кольца, серьги, дорогие ювелирные украшения. Каждый день делает меня самой счастливой, - делилась Илана.

В свои соцсети актриса «Уральских пельменей» нередко публикует трогательные фото с признаниями в любви к супругу. Актриса поясняет, что успех их счастливой семейной жизни и гармонии в отношениях заключается в том, что они оба стремятся к этому.

Секрет семейного счастья Илана видит в стремлении к нему обоих супругов. Фото: соцсети

- Когда две личности решают быть вместе – это по-настоящему красиво. Когда любовь – это то, что их соединяет, вдохновляет, радует и делает счастливыми. Когда в бытовом смысле они не зависят друг от друга, когда быть вместе – это выбор. Когда у женщины нет детской позиции «купииии» и «ты мне должен». А мужчина не стоит на месте папы, и не считает, что «она же без меня пропадает». Когда мужчина с женщиной не меняются ролями, и когда женщина не становится «мамой» для мужа – как это красиво. Конечно, каждый проживает свой опыт, но как же это красиво, когда все на своих местах, - поясняет звезда экранов.

Отметим, что у Дмитрия Дылдина свой бизнес по производству меда, а у Иланы кроме актерской деятельности свой бренд косметики для волос. В начале марта Илана и Дмитрий приобрели элитное жилье в Дубае. Супруги купили квартиру в комплексе «The Viewz by Aston Martin», стоимость аппартаментов в кротом начинается от 17 миллионов рублей.

Илана открыто восхищается своим супругом и говорит, что он – лучший папа и служит для Дианы примером того, каким должен быть настоящий мужчина.

Илана и Дмитрий Дылдин воспитывают дочку Диану. Фото: соцсети

- Я наблюдаю за этой парочкой уже семь лет, и близости их душ – можно только позавидовать. Папа в жизни каждой девочки играет очень важную роль – это вы и без меня знаете. Если у девочки гармоничные отношения с отцом, то когда эта девочка вырастет, она будет доверять мужчинам, она не будет в каждом мужчине искать отца и пытаться поставить его на место папы, она никогда не выберет себе в партнеры абьюзера или тирана, потому что с детства у нее совсем другой пример мужского поведения, и для нее это будет нормальным. Она будет с детства себя чувствовать защищенной, и всегда будет знать, что за нее есть кому заступиться.

Ранее актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказывал «КП-Екатеринбург», как сделал своей супруге Надежде предложение. Трепетные и романтичные отношения супругам удалось пронести через 20 лет семейной жизни. Другой актер популярного шоу Андрей Рожков редко подробностями жизни с супругой Эльвирой, с которой вместе уже больше 25 лет, но для «КП-Екатеринбург» сделал исключение.

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