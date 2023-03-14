Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пластики лица: подробности громкого скандала

Знаменитости поссорились на шоу «Новые звезды в Африке», но конфликт вышел за пределы проекта. Фото: соцсети

Нешуточный скандал разгорелся между Эвелиной Бледанс и Марией Погребняк: известная актриса и телеведущая высмеяла жену футболиста из-за пухлых губ и пластики лица, а блогер и продюсер выступила с хлестким ответом сопернице.

Начало ссоре было положено на шоу «Новые звезды в Африке», в котором приняли участие обе знаменитости. Эвелене Бледанс не понравилось, что Мария начала создавать коалицию, чтобы голосовать против конкретных участников. Блогер предложила Бледанс дружбу, но ведущая отказалась, узнав, что Мария хочет голосовать против актера Игоря Ознобихина.

Конфликт разгорелся на шоу «Новые звезды в Африке». Фото: соцсети

- Ты хочешь быть царицей и вождем племени – иди докажи, что ты это можешь сделать, - негодовала Бледанс.

Конфликт вышел за пределы шоу. В соцсетях Бледанс раскритиковала Марию Погребняк, сравнив ее фото до и после пластических операций.

- Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая. Девочки, разве Бог не лучший скульптор?! Зачем перекраивать то, что подарил Создатель? Еще и злиться, что вас называют «сделанными как под копирку»?! Хотя, тогда мы бы не получили Тэфи за пародию на рублевских блондинок «ИУ, мои нервы», только нам губы на клей клеили, - подписала коллаж с кадрами из ситкома «Одна за всех» и фото Марии Погребняк Эвелина Бледанс.

Эвелина Бледанс привела в пример фото Марии Погребняк до и после пластики. Фото: соцсети

Эвелина Бледанс сравнила Марию Погребняк с рублевскими блондинками. Фото: соцсети

Жена футболиста Павла Погребняка не смогла не ответить Бледанс и заявила, что никогда не скрывала, что пользуется услугами специалистов, чтобы улучшить свою внешность.

- Говорят за твоей спиной, значит ты впереди, обсуждают твою личную жизнь, значит она интереснее их, пытаются найти недостатки, значит завидуют. Эвелиночка, тебе дать номер хирурга? Ты выглядишь замечательно, но номерок стилиста я тебе пришлю, - написала блогер.

Горячая перепалка в Сети продолжилась словами Эвелины: «Машенька, мое лицо – секс-символ эпохи, зачем мне твой хирург для пластиковых лиц? Я бы никогда не обсуждала внешность человека, если бы он не сделал больно моим близким. А то, что все одинаковые, так это не только мое мнение».

Эвелина Бледанс заявила, что она секс-символ и для многих служит образцом красоты. Фото6 соцсети

Мария ответила, что давно привыкла к хейту, но осудила действия Бледанс.

- Я взрослый человек с уравновешенной психикой, поэтому не реагирую на травлю, которую устроили мне, но человек, который является лидером мнений, не имеет право подавать такой пример. 80% подростков совершает суицид именно из-за травли! - подчеркивает светская львица.

К скандалу подключились и пользователи Сети. Их мнения также разделились: «У Маши не очень поведение, а Эвелина грамотная, сразу видно», «Эвелина Бледанс, какая вы скандальная, была лучшего мнения о вас», «Мария, и правда, как кукла выглядит надувная, смотреть противно», «Хейтить человека из-за внешности – самое низкое, что может быть».

Мария Погребняк считает, что лидеры мнений не должны позволять себе такие дерзости. Фото: соцсети

Нашлись и те, кто посчитали, что все это лишь часть сценария и сделано, чтобы подогреть интерес к шоу «Новые звезды в Африке».

Напомним, по правилам проекта, десяти участникам не только придется выживать в дикой саванне, но и зарабатывать себе на еду и кухонную утварь. Победитель шоу получит пять миллионов рублей. Проект стартовал на ТНТ с 12 марта. Его ведущими стали Михаил Галустян и Ольга Бузова.

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