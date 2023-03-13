Клава Кока как две капли воды похожа на свою маму Олесю Высокову. Фото: соцсети

Клава Кока трогательно поздравила маму с днем рождения. Певица призналась, что этот день для нее – один из самых важных в году и готовится она всегда заранее. Семья Высоковых отметила торжество в ресторане. Звезда Black Star подарила Олесе Высоковой шикарный букет цветов, огромную связку воздушных шаров и часы Gucci стоимостью около 200 тысяч рублей. Моментами празднования Клава Кока поделилась в своих соцсетях.

Певица подарила маме дорогие часы и намекнула, что основным сюрпризом стал дом. Фот0: соцсети

- Небольшая часть моего подарочка. Мамуле понравилось. Про вторую расскажу чуть позже. Ну, там – мечта, - поделилась Клавдия Высокова, оставив в конце текста смайлик в виде домика.

Значит ли это, что исполнительница из Екатеринбурга купила своей маме дом, пока не известно. Автор хита «Краш» предпочла пока не раскрывать все карты, но оставила для мамы трогательное послание в соцсетях.

Клава Кока поделилась редкими архивными фото с мамой. Фото: соцсети Клавы Коки

- Мамочка, родная, с днем рождения!!! Тебе нет равных, ты мой ангел, ты и есть любовь!! Давайте поздравим мамулю в комментариях, она реально все читает, - попросила подписчиков певица.

Клава Кока также опубликовала несколько редких архивных фото с Олесей Высоковой.

Фото: соцсети Клавы Коки

Фото: соцсети Клавы Коки

Логика покидает чат, когда речь заходит о маме Клавы Коки: Олеся Высокова выглядит едва ли не моложе своей знаменитой дочери. Недаром их постоянно называют сестрами. Свой возраст Олеся Высокова не афиширует, но сама певица как-то обмолвилась: «Представляете, когда моей маме было столько же, сколько мне сейчас, она уже воспитывала троих детей (у Клавы есть старший брат Лев и младшая сестра Лада)».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бьют татуировки и зависают в ресторанах: «Уральские пельмени» рассказали о своих мамах. «Уральские пельмени», Niletto и Клава Кока рассказали о своих мамах и поделились редкими архивными фото (подробнее)

Тратит на нее миллионы: как звездная дочь Александра Малинина живет с богатым британским женихом. Британский жених Устиньи Малининой подарил ей украшение за 1,5 миллиона (подробнее)

Серьги за 1,5 миллиона и самый странный букет: что Клаве Коке, Наталье Подольской и Марии Погребняк подарили на 8 Марта (подробнее)

Звезда «Уральских пельменей» Илана купила дорогущую квартиру в Дубае: сколько она стоит. Звезда «Уральских пельменей» Илана отдала за элитное жилье в Дубае больше 17 миллионов (подробнее)

Вот так совпадение: на кого из «мультяшек» похожи Клава Кока и уральские звезды. Сравниваем знаменитостей и культовых персонажей мультфильмов (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в детском «Голосе», перезагрузка любимых шоу и лучшие сериалы весны: что стоит посмотреть (подробнее)