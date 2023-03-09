Тратит на нее миллионы: как звездная дочь Александра Малинина живет с богатым британским женихом

Дочь Александра Малинина Устинья объявила о помолвке в конце февраля. Фото: соцсети

Дочь Александра Малинина похвасталась очередным подарком от своего жениха, которому сказала «Да» в конце февраля. 22-летняя Устинья Малинина выходит замуж за британца по имени Зак. Молодой человек невероятно похож на ее отца. Влюбленные встречаются уже несколько лет. Они познакомились в Лондоне, где Устинья живет и учится в Королевской академии музыки.

Зак и Устинья встречаются много лет. Фото: соцсети

Сама девушка редко делится подробностями личной жизни, а вот ее мама Эмма Малинина охотно рассказывает, что полностью одобряет выбор дочери, ведь в Заке она видит прекрасного человека и заботливого парня. За несколько лет молодой человек стал частью семьи Малининых.

Жених дарит Устинье шикарные букеты цветов. Фото: соцсети

- У них было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Зак показал себя очень надежным, особенно в экстремальных ситуациях. Он всегда оказывался рядом в те моменты, когда дочери нужна была поддержка, - описывает будущего зятя супруга Александра Малинина.

Устинья Малинина уже много лет живет в Лондоне. Фото: соцсети

Где работает Зак, неизвестно, но известно точно, что молодой человек хорошо обеспечен. Он не только заботиться об Устинье, но и не перестает баловать ее приятными сюрпризами – в соцсетях девушки постоянно мелькают шикарные подаренные им букеты цветов. На свою возлюбленную Зак готов тратить миллионы. Сделав предложение руки и сердца, парень подарил ей кольцо дорогого бренда Graff, стоимостью около трех миллионов рублей, а на 8 Марта новоиспеченный жених преподнес Устинье серьги того же бренда, которые стоят 1 625 000 рублей.

Зак подарил Устинье серьги за 1,6 миллионов. Фото: соцсети

В Лондоне возлюбленные нередко выбираются прогуляться по парку, посещают культурные места и любят ужинать в ресторанах. Зак поддерживает стремления Устиньи пойти по стопам отца и стать известной певицей. В социальных сетях у него закрытый аккаунт, но в графе «интересы» указано: «финансы и опера».

Напомним, 7 марта стало известно, что замуж выходит еще и старшая дочь Александра Малинина. 37-лтняя Кира Едвокимова выбрала себе в избранники бизнесмена из Америки.

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