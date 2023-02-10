В 60 выглядит на 30: жена Александра Малинина поразила внешним видом

У Эммы Малининой своя медицинская клиника в Мюнхене. Фото: соцсети

Супругу Александра Малинина Эмму осыпают комплиментами, стоит только ей выставить новое фото в социальные сети. Подписчики нередко просят жену исполнителя русских романсов поделиться секретами молодости и красоты.

- Всегда восхищаюсь вами! Самая красивая, просто голливудская звезда. А какая прекрасная фигура. Не понимаю, как удается в 60 выглядеть, словно вам 30, - пишут поклонники.

Супруга известного исполнителя – врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. У нее своя медицинская клиника в Мюнхене. В ответ на приятные слова Эмма Малинина охотно делится с подписчиками полезными советами о том, как сохранить молодость.

13 мая Эмме Малининой исполнится 61 год. Фото: соцсети

ЗДОРОВЬЕ - КЛЮЧ К КРАСОТЕ

Эмма Малинина уверена: чтобы женщина оставалась красивой и молодой как можно дольше, она должна следить за своим здоровьем.

- Залог успеха - правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом. Употребляйте в пищу много овощей и фруктов, мясо птицы, рыбу, яйца, орехии, бобы. Максимально снижайте потребление соли и сахара, а хлеб есть лучше только цельнозерновой. Практикуйте медитации, не держите обид, избавляйтесь от токсичных отношений, научитесь говорить «нет», - рассказывает Эмма Малинина.

Супруга певца также рекомендует внимательно следить за своим здоровьем, сдавать анализы, делать лечебные массажи и, конечно, не забывать о регулярных занятиях спортом.

- Для себя я остановилась на трех тренировках в неделю: одной интенсивной и двух с легкой растяжкой и нагрузкой - мне достаточно для поддержки мышц и фигуры, - делится бизнес-леди.

Бизнес-леди очень много времени проводит в зале. Фото: соцсети

Эмма Малинина также придерживается позиции, что молодость нашего тела начинается с молодости мозга, который также необходимо тренировать.

- Не теряйте интерес к жизни. А ведь и в 30 можно быть стариком. Да, к сожалению, мозг стареет быстрее лица. Молодой мозг у того, кто живет с интересоми драйвом, постоянно развивается, учится чему-то новому, сохраняет активность в сексуальной жизни, - перечисляет Эмма. -Согласитесь, такая противовозрастная терапия в руках каждой из нас. Без нее любая, даже самая гениальная косметология или хирургия не помогут, это самообман. Настоящий антиэйдж - не борьба с морщинами, а борьба за сохранение функций организма на стабильно здоровом уровне в любом возрасте.

В последние месяцы бизнес-вумен живет в Дубае и уверенно заявляет, что для нее это идеальный город для «омоложения».

- Нашла здесь все, что мне так близко в плане здорового образа жизни – и спорт, и магазины с продуктами, и рестораны с полезным, нескучным меню. Еще ни разу даже не удалось поваляться на пляже. Спортом много занимаюсь, на остальное времени нет., - рассказывает Эмма Малинина.

Эмму Малинину нередко осыпают комплиментами. Фото: соцсети

ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ

Отдельное внимание Эмма Малинина уделяет здоровью волос и кожи головы.

- Качество волос зависит от среды, и от питания, и от общего состояния здоровья, и от тех микроэлементов, которые в избытке или недостатке. Перегрузки на работе, стресс, недосып – все это тоже отражается на волосах. Правда, реакция отложенная, бывает через неделю, две, а то и месяц начинаешь замечать выпадение.

По мнению Эммы Малининой, главное, регулярно ухаживать за волосами.

- Многие сразу начинают советовать проверить гормоны и т.д. Я же считаю, что правильный уход за кожей головы и структурой волос – это в первую очередь дисциплина. Нужно выбрать своего мастера, который не только хорошо стрижет и укладывает, но и заботливо относится к вашим волосам. Также я регулярно делаю домашние процедуры. 1-2 раза в неделю делаю скраб для очищения кожи, чтобы она «дышала», делаю массажи роллером для волос, чтобы улучшить кровообращение, - рассказывает супруга Александра Малинина.

Эмма Малинина стала третьей женой Александа Малинина. Фото: соцсети

Эмма также уточняет, что не менее важно правильно мыть голову, чтобы волосы росли густыми и объемными и придавали свежести лицу.

- Я мою голову через две-три ночи в два подхода. Чаще не советую, иначе кожа начнет быстрее жиронасыщаться. Начинаю с корней, потом перехожу на кожу. Не оставляю надолго шампунь – он может сушить волосы. После этого наношу на кончики маску или кератиновый спрей, - заключает бизнес-леди.

Эмма Малинина стала третьей женой певца из Екатеринбурга. Пара узаконила отношения 13 февраля 1990 года. У супругов трое детей и двое внуков.

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