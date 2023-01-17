Звезда «Уральских пельменей» Илана взбудоражила фанатов, сверкнув бедрами в Дубае

В социальных сетях Иланы подписчики активно обсуждают не только ее личную жизнь, но стиль в одежде. Фото: соцсети

Актриса «Уральских пельменей» Илана восхитила поклонников жарким видео из Дубае. На нем звезда не стесняется показать фигуру и красуется в облегающем коротком белом платье на высоких каблуках.

Фанаты от таких кадров пришли в восторг: «Потрясающая!», «Интригующее видео. Ножки – огонь», «Красотка Илана, хороша фигурка!».

Социальные сети звезды «Уральских пельменей» Иланы не первый раз становятся поводом для громких обсуждений не только ее личной жизни, но и стиля актрисы.

Не обходится и без критики. Одна из громких историй произошла после того, как артистка опубликовала фото из примерочной в белом платье от Valentino стоимостью 258 тысяч рублей. За ведение социальных сетей ее осуждали даже друзья. Но сама Илана еще в октябре 2022 года решительно заявила, что продолжит вести публичную жизнь.

- Я давно перестала делиться личным…, и дело не хейтерах – на них вообще плевать, меня они даже забавляют. Дело в друзьях и знакомых, которые не понимают, зачем делиться личным или «выставлять жизнь на показ». Но мне реально нравится вести свой блог, снимать, отмечать, рекомендовать, обсуждать, общаться с подписчиками, делать рекламу, быть блогером. Я больше не хочу оправдываться, что «ой мне это нужно для работы». Мне это нужно, потому что это часть меня, мне это нравится, и я принимаю это в себе, - заключает Илана.