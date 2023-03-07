Не жалеет на нее денег: 37-летняя дочь Александра Малинина вслед за младшей выходит замуж за богача

Старшая дочь Александра Малинина Кира практически не общается с отцом. Фото: соцсети

37-летняя дочь певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной выходит замуж за американского бизнесмена. Почти с самого детства Кира Евдокимова живет в США. Сама она практически не делится подробностями личной жизни и не рассказывает о себе. А вот ее звездная мама Ольга Зарубина предпочитает не таить секретов о жизни дочери с богатым женихом Джозефом.

- Они познакомились два года назад, а сейчас помолвлены. Живут хорошо. У него есть своя огромная ферма, он выращивает баранов, но основной доход идет из компании, которая занимается вырубкой лесов. Обеспеченный парень. И что мне понравилось, на нее он никогда денег не жалеет, - рассказала Ольга Зарубина в программе «Звезды сошлись».

Кира Евдокимова с детства живет в Америке. Фото: соцсети

Она также отметила, что встреча возлюбленных произошла совершенно случайно.

- Дочка тогда была в казино, а он поехал в город по делам. Сначала не планировал, но потом тоже завернул в казино, - говорит бывшая жена Малинина.

Сейчас Кира перебралась к своему жениху в горы и живет с ним на ферме. Ранее Кира Евдокимова не была замужем. До этого она встречалась с другим мужчиной. По словам Ольги Зарубиной, он совсем не заботился о ее дочери и никогда не помогал ей.

Певица Ольга Зарубина раскрыла все карты о личной жизни дочери. Фото: соцсети

Напомним, в конце февраля стало известно, что младшая дочь Александра Малинина от третьего брака тоже выходит замуж. Устинья Малинина живет в Лондоне. Помолвочное кольцо 22-летней наследнице Народного артиста России преподнес обеспеченный британец Зак, с которым она в отношениях уже много лет.

СПРАВКА КП

Александр Малинин и Ольга Зарубина познакомились в 1982 году. Тогда он был женат на певице Инне Курочкиной. В браке супруги воспитывали сына Никиту. Но ради Ольги певец из Екатеринбурга ушел из семьи.

В 1983 году александр и Ольга официально оформили отношения, а через два года на свет появилась дочка Кира. Артист ушел из семьи, когда ей было девять месяцев. Далее у них складывались непростые отношения. В 2011 году на передаче «Пусть говорят» состоялась встреча Александра Малинина и его дочери Киры после долгой разлуки. Александр холодно отреагировал на появление дочери в студии.

Третьей женой певца из Екатеринбурга стала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук и бизнесвумен Эмма Малинина (в девичестве Залукаева). Пара узаконила отношения 13 февраля 1990 года. У супругов трое детей и двое внуков.

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