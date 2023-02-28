Звездная дочь Александра Малинина выходит замуж за британского богача: что известно о женихе

Дочь Александра Малинина выбрала жениха, похожего на своего отца. Фото: соцсети

Звездная дочь Александра Малинина выходит замуж. 22-летняя Устинья Малинина живет в Лондоне в собственной квартире и учится в Королевской Академии музыки. О радостном событии начинающая певица рассказала в Instagram*, где у нее почти 90 тысяч подписчиков.

- Я сказала «ДА!», - подписала Устинья фото с шикарным букетом и кольцом на безымянном пальце.

В социальной сети наследница исполнителя русских романсов активно делится красивыми фотографиями и яркими событиями из жизни, однако о том, кто ее возлюбленный, девушка предпочитает умалчивать, мол, счастье любит тишину.

С будущим женихом Заком 22-летняя Устинья была в отношениях несколько лет. Фото: соцсети

Судя по фото с коробочкой от кольца, избранник Устиньи довольно обеспеченный, ведь он преподнес возлюбленной помолвочное кольцо дорогого бренда Graft. Известно также, что молодого человека зовут Зак. В социальных сетях в графе «интересы» у него написано: «финансы и опера».

Пролила свет на то, кто станет женихом Устиньи Малининой также и ее мама. Эмма Малинина рассказала о своем будущем зяте и даже показала его фото, по которому видно, что молодой человек невероятно похож на самого Александра Малинина.

- Помолвка знаменует собой конец бурного романа и начало новой истории любви. Вы – чудесная пара! Здорово, что вы знакомы достаточно давно, у вас было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Твой избранник показал себя очень надежным, особенно в экстремальных ситуациях. Он всегда оказывался рядом в те моменты, когда тебе нужна была поддержка, - одобряет выбор дочери Эмма Малинина.

Эмма Малинина поздравила любимую дочь с помолвкой. Фото: соцсети

Будущая свекровь не скрывает, что Зак за несколько лет стал частью всей семьи известной династии.

- Желаю, чтобы ваши сердца не остывали, чтобы ваша любовь и теплота поддерживали и грели в любых жизненных ситцациях, чтобы вы вдохновляли друг друга мечтать и помогали воплощать мечты! – трогательно поздравляет будущих супругов Эмма Малинина.

*социальная сеть признана экстремистской на территории РФ

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