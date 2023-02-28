SHAMAN исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки из Екатеринбурга

Shaman исполнил мечту 17-летней Василисы Карпенко Фото: Алексей БУЛАТОВ

SHAMAN исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки Василисы Карпенко. Школьница из Екатеринбурга ничего не видит с рождения, но это не помешало ей освоить искусство вокала и игры на фортепиано. Василиса мечтает стать артистом, а идти к мечте ее вдохновляет творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова).

«SHAMAN ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВСЕ ВОЗМОЖНО»

На уроки по вокалу к Анастасии Замятиной незрячая пианистка из Екатеринбурга ходит с двух лет. Сейчас она активно участвует во всевозможных фестивалях и конкурсах и стремиться стать артистом. И, надо сказать, у нее это хорошо получается. Василисе уже удалось спеть с Ольгой Бузовой на фестивале «Белая трость» и познакомиться с Дианой Гурцкой.

Благодаря участию в фестивалях Василиса познакомилась с Дианой Гурцкой. Фото: из архива Василисы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То, что у Василисы талант, было понятно сразу, - рассказывает ее педагог по вокалу Анастасия. - Мне так приятно видеть успехи моей девочки, поэтому, когда она поделилась, что ее вдохновляет идти вперед SHAMAN, захотела сделать для нее сюрприз.

Анастасия Замятина позвонила директору артиста и рассказала о талантливой ученице.

- Меня удивило то, насколько отзывчивой оказалась команда SHAMAN. Нас тут же пригласили на личную встречу с артистом. Когда я сказала об этом Василисоньке, она не могла поверить своему счастью, - продолжает Анастасия.

Творчество Shaman вдохновляет Василису и не дает ей сдаваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СБЫЛАСЬ МЕЧТА»

В Екатеринбурге SHAMAN выступал 24 февраля. Перед концертом Ярослав Дронов встретился с Василисой Карпенко. Он вышел к ней в спортивном костюме и первым делом обнял.

- Я в восторге от вашего творчества, - с волнением в голосе произнесла девушка. - Оно появилось очень неожиданно, но оно так поднимает. Ваша энергия вдохновляет сделать что-то великое, какое-то очень большое доброе дело.

Благодаря педагогу Анастасии Замятиной (справа на фото) мечта Василисы (на фото в центре) исполнилась. На встрече также была сестра Василисы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для меня это честь. Спасибо за ваши слова! - Смущенно ответил артист.

Василиса, как и Ярослав, выросла в верующей семье, поэтому принесла ему в подарок четки.

- Она их из рук не выпускала, грела, пока с Ярославом не встретиться. Говорила, что так хочет передать ему свое тепло, - делится педагог Василисы.

В ответ на трогательный подарок артист ответил, что они обязательно принесут ему удачу.

Василиса призналась Ярославу, что его творчество вдохновляет ее на великие поступки Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАЛИ ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ

На встречу перед концертом в Екатеринбурге SHAMAN также пригласил другого преданного поклонника Ивана Комкова. 20-летний парень покорил певца, начав переводить его хиты на язык жестов.

- Меня покорили стремления Вани сделать помогать другим и делать мир лучше. У нас завязалась крепкая дружба. Теперь мы следим друг за другом в социальных сетях, и на всех моих концертах Ваня – желанный гость,- поделился Ярослав Дронов.

Ярослав Дронов также встретился с поклонником Иваном Комковым, который переводит его хиты на язык жестов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце встречи SHAMAN дал ребятам важное напутствие.

- Я чувствую людей, потому что сам из народа. Пока не переехал в Москву, 22 года прожил в обычной хрущевке и прошел все этапы жизни парня, который родился в России в начале 90-х. Я точно знаю: где и кем бы ты ни вырос, если ты чего-то очень сильно хочешь и стремишься к мечте, то обязательно ее осуществишь,- заключил артист.

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