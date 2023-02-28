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Звезды28 февраля 2023 10:16

SHAMAN исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки из Екатеринбурга

Артист встретился с поклонницей перед концертом
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Shaman исполнил мечту 17-летней Василисы Карпенко

Shaman исполнил мечту 17-летней Василисы Карпенко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

SHAMAN исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки Василисы Карпенко. Школьница из Екатеринбурга ничего не видит с рождения, но это не помешало ей освоить искусство вокала и игры на фортепиано. Василиса мечтает стать артистом, а идти к мечте ее вдохновляет творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова).

«SHAMAN ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВСЕ ВОЗМОЖНО»

На уроки по вокалу к Анастасии Замятиной незрячая пианистка из Екатеринбурга ходит с двух лет. Сейчас она активно участвует во всевозможных фестивалях и конкурсах и стремиться стать артистом. И, надо сказать, у нее это хорошо получается. Василисе уже удалось спеть с Ольгой Бузовой на фестивале «Белая трость» и познакомиться с Дианой Гурцкой.

Благодаря участию в фестивалях Василиса познакомилась с Дианой Гурцкой. Фото: из архива Василисы

Благодаря участию в фестивалях Василиса познакомилась с Дианой Гурцкой. Фото: из архива Василисы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То, что у Василисы талант, было понятно сразу, - рассказывает ее педагог по вокалу Анастасия. - Мне так приятно видеть успехи моей девочки, поэтому, когда она поделилась, что ее вдохновляет идти вперед SHAMAN, захотела сделать для нее сюрприз.

Анастасия Замятина позвонила директору артиста и рассказала о талантливой ученице.

- Меня удивило то, насколько отзывчивой оказалась команда SHAMAN. Нас тут же пригласили на личную встречу с артистом. Когда я сказала об этом Василисоньке, она не могла поверить своему счастью, - продолжает Анастасия.

Творчество Shaman вдохновляет Василису и не дает ей сдаваться

Творчество Shaman вдохновляет Василису и не дает ей сдаваться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СБЫЛАСЬ МЕЧТА»

В Екатеринбурге SHAMAN выступал 24 февраля. Перед концертом Ярослав Дронов встретился с Василисой Карпенко. Он вышел к ней в спортивном костюме и первым делом обнял.

- Я в восторге от вашего творчества, - с волнением в голосе произнесла девушка. - Оно появилось очень неожиданно, но оно так поднимает. Ваша энергия вдохновляет сделать что-то великое, какое-то очень большое доброе дело.

Благодаря педагогу Анастасии Замятиной (справа на фото) мечта Василисы (на фото в центре) исполнилась. На встрече также была сестра Василисы

Благодаря педагогу Анастасии Замятиной (справа на фото) мечта Василисы (на фото в центре) исполнилась. На встрече также была сестра Василисы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для меня это честь. Спасибо за ваши слова! - Смущенно ответил артист.

Василиса, как и Ярослав, выросла в верующей семье, поэтому принесла ему в подарок четки.

- Она их из рук не выпускала, грела, пока с Ярославом не встретиться. Говорила, что так хочет передать ему свое тепло, - делится педагог Василисы.

В ответ на трогательный подарок артист ответил, что они обязательно принесут ему удачу.

Василиса призналась Ярославу, что его творчество вдохновляет ее на великие поступки

Василиса призналась Ярославу, что его творчество вдохновляет ее на великие поступки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАЛИ ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ

На встречу перед концертом в Екатеринбурге SHAMAN также пригласил другого преданного поклонника Ивана Комкова. 20-летний парень покорил певца, начав переводить его хиты на язык жестов.

- Меня покорили стремления Вани сделать помогать другим и делать мир лучше. У нас завязалась крепкая дружба. Теперь мы следим друг за другом в социальных сетях, и на всех моих концертах Ваня – желанный гость,- поделился Ярослав Дронов.

Ярослав Дронов также встретился с поклонником Иваном Комковым, который переводит его хиты на язык жестов

Ярослав Дронов также встретился с поклонником Иваном Комковым, который переводит его хиты на язык жестов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце встречи SHAMAN дал ребятам важное напутствие.

- Я чувствую людей, потому что сам из народа. Пока не переехал в Москву, 22 года прожил в обычной хрущевке и прошел все этапы жизни парня, который родился в России в начале 90-х. Я точно знаю: где и кем бы ты ни вырос, если ты чего-то очень сильно хочешь и стремишься к мечте, то обязательно ее осуществишь,- заключил артист.

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