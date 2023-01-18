Ольга Бузова поддержала уральскую исполнительницу. Фото: скриншот видео

Незрячая школьница из Екатеринбурга Василиса Карпенко спела дуэтом с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Эффектное выступление проходило на гала-концерте «Белая трость». Телевизионная версия Международного благотворительного фестиваля была опубликована на официальном сайте НТВ 6 января 2023 года.

Василиса Карпенко является незрячей с рождения, но это не помешало ей освоить искусство вокала и игры на фортепиано. В свои 17 лет она не единожды участвовала в фестивалях и конкурсах творчества для детей с ограниченными возможностями. На этот раз, одаренную девушку позвали на отборочный этап, который проходил в школе-интернате С.А. Мартиросяна, в которой учится Василиса.

- Осенью 2022 года проходил кастинг на фестиваль. Попала на него случайно и прошла отборочные этапы. Я представила себя в качестве пианистки и вокалистки. По результатам отбора я прошла, и меня пригласили в Москву. Участие в этом фестивале принимала первый и последний раз, так как мне весной исполнится 18 лет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Василиса Карпенко.

Школьница признается, что это было для нее неожиданно. В Москву Василиса ездила еще в октябре. Выступление проходило в концертном зале Crocus City Hall. Для выступления был выбрана песня Ольги Бузовой - «Миром правит любовь».

- Когда мне сказали, что я буду петь с Ольгой Бузовой, то сначала какой-то степени разочаровалась. Думала, что буду петь с кем-то другим. Но потом, я услышала песню, которую мы должны были исполнять дуэтом, и изменила свое мнение. Даже воодушевилась, - отметила Василиса. – Репетиции у нас проходили без участия звезд. Я увиделась с Ольгой Бузовой только в день выступления. Она вышла с противоположной от меня стороны сцены. Выступать с ней было комфортно и легко. Она эффектная и двигается по сцене активно, вовлекает в выступление. Мама Василисы отмечает, что выступление на фестивале помогло девочке раскрыться, преодолеть стеснение, а также почувствовать себя настоящей артисткой большой сцены.

Василиса встретилась с Дианой Гурцкой. Фото: предоставила Василиса

Василису и других талантливых ребят наградили дипломами участника Международного фестиваля «Белая трость». Правда, пообщаться со звездами не получилось, так как у них не было времени. Но после окончания торжественной части участники смогли сфотографироваться с заслуженной артисткой России и организатором фестиваля Дианой Гурцкой.