Актеры шоу «Импровизация» исполнили мечту 18-летнего Димы со СМА

Парень сделал памятное фото с Арсением Поповым, Антоном Шастуном, Сергеем Матвиенко и Дмитрием Позовым Фото: Алексей БУЛАТОВ

18-летний Дима Филипьев весит всего 16 килограммов. У парня спинально-мышечная атрофия (СМА). За его жизнь и здоровье каждый день борется мама Наталья. Она делает все для того, что бы ее ребенок был счастлив.

Одним из самых заветных желаний Димы было познакомиться с актерами любимого шоу «Импровизация» на ТНТ. «КП-Екатеринбург» помогла Наталье исполнить давнюю мечту сына.

«КП-Екатеринбург» и ТНТ помогли матери исполнить мечту сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дима уже больше пяти лет смотрит «Импровизацию». Даже нас с мамой на нее подсадил, - рассказывает Наталья. - Недавно он увидел, что ребята приезжают в Екатеринбург, а я решила порадовать сына и устроить для Димы личную встречу с актерами.

Для этого Наталья обратилась к волонтеру Евгению Гладких, который давно помогает детям с СМА. Он рассказал о мечте Димы «КП-Екатеринбург».

Диме поставили диагноз - спинально-мышечная атрофия, когда ему было восемь месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт проходил 24 сентября. На нем выступали известные комики Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.

За несколько дней до концерта «КП» связалась с ТНТ, чтобы рассказать историю Димы. Организаторы концерта пошли на встречу и пригласили семью на «Импровизацию». После выступления Диму и его маму провели за кулисы, чтобы подросток смог познакомиться с любимыми актерами.

Парень оказался под большим впечатлением от выступления комиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я очень давно хотел попасть на концерт ребят. Но, честно говоря, думал, что вживую будет не так смешно, как по телевизору. В итоге мне очень понравилось. Но больше всего я был рад увидеть актеров и сделать с ними фото, - поделился впечатлениями Дима.

Мечты должны сбываться! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мечты потихоньку сбываются! Я очень благодарна редакции «Комсомольской правды» и телеканалу ТНТ за то, что помогли порадовать Димку, - добавляет мама парня.

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