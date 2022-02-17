Андерй Рожков рассказал, что все подарки от зрителей и поклонников хранит в отдельном шкафу. Фото: Николай Оберемченко

Екатеринбуржец Евгений Гладких уже много лет занимается благотворительностью. Он проводит выставки, на которых продает свои картины, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА.

Недавно он написал в instagram «КП-Екатерибург» и рассказал, что уже несколько месяцев мечтает передать актеру шоу «Уральские пельмени» Андрею Рожкову подарок, но никак не может договориться о встрече.

Фото: из архива Евгения Гладких

- Я уже несколько лет помогаю детям с СМА и когда узнал, что Андрей Рожков тоже нередко занимается благотворительностью, мне очень захотелось порадовать его и подарить свои работы, - рассказывает Евгений. - Мне кажется, что все люди, причастные к благотворительности, занимаются великим делом и заслуживают, чтобы с ними происходило как можно больше добрых событий.

«КП-Екатеринбург» связались с артистом, а он ответил, что не против лично встретиться с Евгением. У звезды «Уральских пельменей» очень плотный график, но нам удалось поймать его в перерыве между дел в торговом центре «Гринвич». Именно туда и подошел Евгений с огромным пакетом в руках.

Актер искренне удивился, увидев большую картину Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Волонтер подарил юмористу две своих работы: портрет Андрея Рожкова и большой пейзаж с яхтой и видом на море.

Артист был искренне удивлен такому подарку.

- Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?, - шутит Рожков, глядя на свой портрет.

Екатеринбуржец продает свои картины, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер признался, что немного скептически относится, когда ему дарят портреты. Но ему всегда приятно, когда его рисуют дети.

- У них очень точно получается подметить и передать черты характера, - говорит артист.

А вот второй картине шоумен по-настоящему обрадовался.

- Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже, - говорит про морской пейзаж Андрей Рожков.

Андрею часто дарят подарки во время концертов и гастролей. Фото: instagram Андрея Рожкова

Звезда «Уральских пельменей» рассказал, что больше всего ценит подарки, сделанные своими руками.

- Это всегда подарки со смыслом. Люди продумывают идею, тратят на это много времени. Я это очень ценю, - говорит артист.

Андрей также рассказал, что все подарки, которые ему приносят зрители и поклонники, складывает в отдельный шкаф, а некоторыми даже пользуется.

- Позавчера одна девочка во время съемок в Москве подарила мне носки. Сама связала. Дома теперь в них хожу. У нас как раз холодные полы, - с улыбкой рассказывает юморист.

Рожков рассказал, что всегда ценит подарки, сделанные своими руками Фото: Алексей БУЛАТОВ

*О художнике:

Евгений Гладких начал рисовать в 2018 году, когда не стало его мамы.

- Я – художник-самоучка. Никогда не учился рисованию, не ходил ни на какие курсы, но рисовал хорошо с детства. А когда мама умерла от рака, я потихонечку начал рисовать большие картины. Это помогло мне выйти из депрессии, - рассказывает Евгений.

Фото: из архива Евгения Гладких

Позже его увлечение стало помогать и другим. Знакомые однажды предложили художнику устроить выставку в поддержку Ани Новожиловой, больной СМА.

- На выставке было около 30-40 моих работ. Тогда с их продажи мы собрали около 50 тысяч рублей. С тех пор я понял, что могу помогать детям благодаря своим картинам, - говорит Евгений.

Сейчас художник продолжает помогать детям с СМА. Он также проводил выставки в поддержку Миши Бахтина, Саши Лабутина и Кости Каткова.

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