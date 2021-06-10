«Мы не можем в это поверить»: миллиардер Игорь Алтушкин перевел 50 миллионов Саше Лабутину с СМА и закрыл сбор

Фото: предоставлено мамой Юлией Лабутиной

В Екатеринбурге случилось очередное чудо – двухлетнему мальчику с СМА (спинальная мышечная атрофия – прим.ред.) закрыли сбор денег на самое дорогое лекарство в мире. У Саши Лабутина оставалось мало времени, иначе ребенок рос, вес прибавлялся, и врачи бы не взялись за лечение. Но 10 июня у мальчика появился шанс на полноценную жизнь. Владелец «РМК» Игорь Алтушкин перевел малышу последние недостающие 50 миллионов рублей. Сегодня Фонд святой Екатерины перечислил деньги на счет Фонда Ройзмана, где шел сбор.

- Это давний сбор. Мы не могли им серьезно заняться, потому что работали по Мише Бахтину. Все получилось — нам удалось собрать на 10 млн больше, и эти деньги уже пойдут на покупку лекарства для Саши, — рассказывает Евгений Ройзман. — Одним из первых откликнулся Игорь Алтушкин, когда перевел первые 50 млн через благотворительный фонд РМК. Потом от Фонда святой Екатерины было еще пять, теперь еще пятьдесят. Я очень признателен не просто от себя, от жителей города.

Фото: предоставлено мамой Юлией Лабутиной

Отметим, ранее Игорь Алтушкин уже переводил 50 миллионов Саше Лабутину. Мальчику необходим препарат "Золгенсма" производит компания Novartis Gene Therapies, и на текущий момент это самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость150 миллионов рублей. В сборе приняли участие больше тысячи человек.

- Друзья, в это очень сложно поверить, но вы все же постарайтесь. И мы вместе с вами сумели собрать эту гигантскую сумму! Друзья, вы все — настоящие волшебники, которые дали маленькому мальчику шанс на жизнь, - сообщила мама мальчика.

Саша Лабутин самый младший ребенок в семье Лабутиных. Его мама Юлия воспитывает троих детей.

Напомним, Саша Лабутин не первый ребенок с СМА, кого спасали в Екатеринбурге. В Новый год закрыли сбор Мише Бахтину. Сейчас ребенку уже поставили «Золгенсма» и мальчик пошел на поправку.

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