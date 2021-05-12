Уральский миллиардер Игорь Алтушкин перевел 50 миллионов рублей на лечение двухлетнего Саши Лабутина с СМА

саше уже 2 года и 9 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский миллиардер Игорь Алтушкин закрыл часть сбора для двухлетнего мальчика из Екатеринбурга Саши Лабутину. Отметим, у ребенка СМА (спинальная мышечная атрофия – прим. ред.), с каждым месяцем у ребенка слабеют мышцы. Чтобы остановить течение болезни, ему необходим препарат – самое дорогое лекарство в мире. Его цена 151 миллион рублей.

Владелец РМК Игорь Алтушкин перечислил на счет мальчика 50 миллионов рублей. Об этом рассказал политик Евгений Ройзман.

- Игорь Алтушкин перекинул 50 миллионов перед Пасхой. Сейчас уже собрали около 90 миллионов рублей, остаётся около 60, - сказал Ройзман. – Саша Лабутин весит уже больше 10 килограммов, нужно спешить. Но у него такие же шансы, как у Миши Бахтина (уральский малыш с СМА, которому закрыли сбор в декабре 2020 года – прим. ред.). То есть, может получиться.

Саше 2 года 9 месяцев, в четыре месяца врачи поставили ему смертельный диагноз, который в народе называют СМА. Если не пройти лечение, то ребенок умрет. При этом заболевании малыш с годами слабеет, поскольку мышцы атрофируются. Спасти ребенка может уже испытанный американский препарат «Золгенсма». Ставится один укол и ребенок получает шанс на полноценную жизнь. Правда, цена этого лекарства – 151,5 миллионов рублей. Оно считается самым дорогим в мире. У Лабутиных таких денег нет, а времени остается катастрофически мало.

- У нас остается мало времени. Сейчас в клинике Саше готовы поставить препарат пока он не достиг 13,5 килограммов. На данный момент он весит 10 килограммов 100 граммов, - поделилась мама мальчика Юлия Лабутина.

Помочь Саше можно. Его мама подробно рассказывает о этом в своих соцсетях. Связаться с ней можно по ссылке.

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