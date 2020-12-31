Вот уж и правда чудо под Новый год! Маленькому мальчику Мише Бахтину из Екатеринбурга, которому для выживания нужно было поставить укол самым дорогим в мире лекарством Золгенсма, все таки успели собрать деньги.Препарат стоит 150 миллионов 343 тысячи рублей. И ситуация была такой, что заплатить их родителям мальчика нужно не позже 12.00 (мск) 31 декабря 2020 года. Деньги собирали несколько месяцев, но последние 1.8 миллионов рублей удалось собрать буквально за считанные часы до крайнего срока.- Сегодня 31 декабря 2020 года и мы с радостью вам говорим, что наш сбор закрыт. Он закрыт благодаря вам, - обратилась мама Миши к людям, перечислявшим деньги. - Спасибо вам огромное за все, что вы сделали для нашего сына. Вы дали нам шанс на жизнь нашему ребенку. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и конечно пожелаем крепкого вам здоровья. Мы немножко выдохнем.Миша Бахтин родился прошлым летом и вскоре врачи диагностировали у мальчика генетическое заболевание - спинальную мышечную атрофию (СМА). При этом недуге мышцы ребенка постепенно слабеют, что в итоге может привести к смерти. Чтобы вылечить таких детей, им ставят укол препаратом Золгенсма.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока дышит сам, но может стать хуже»: 4-х месячному Мише Бахтину собрали треть суммы на самый дорогой укол в миреМалышу из Екатеринбурга с диагнозом СМА необходим препарат Zolgensma (Подробнее)