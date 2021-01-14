Уральские звезды исполнят желания детей из Свердловской области. Федеральный проект стартовал в России в декабре и продолжится до февраля, а с 14 января открылся в Екатеринбурге. Огромная елка, украшенная шарами с желаниями, появилась в историческом парке «Россия – моя история».Письма Деду Морозу писали тяжелобольные дети, из неблагополучных или многодетных семей, а также ветераны. Желания разнообразные, вот, например, мальчик Дима попросил у волшебника поездку на Камчатку, а 81-летняя Нина Васильевна мечтает о плазменном телевизоре. Но чаще всего ребятишки загадывают игрушки или гаджеты.В роли добрых волшебников выступили уральские артисты и спортсмены, которые сорвали с «Елки желаний» по открытке и готовы исполнить желание детей.«Уральский пельмень» Андрей Рожков осчастливит мальчика по имени Данил. Ребенок загадал на Новый год снегокат.-Снегокат пригодится, тем более у нас сейчас зима хорошая, - обрадовался артист.Но Рожков снял еще одну открытку с «Елки желаний», только уже по просьбе своего товарища и коллеги по шоу Вячеслава Мясникова. Здесь уже по воли судьбы выпала мечта о музыкальном инструменте.- То, что доктор прописал. 17-летний Денис пожелал получить на Новый год гитару с узким грифом. Думаю, Вячеслав с радостью это исполнит,- добавил Рожков.Помимо «Уральских пельменей» другие два желания исполнит депутат Госдумы и биатлонист Антон Шипулин. 15-летний Богдан в ближайшее время встретится со спортсменом, а девятилетняя Екатерина получит в подарок красивое нарядное платье.- Платье будет выбирать моя жена, - отметил Шипулин.Еще один спортсмен – боец Иван Штырков. Мальчик Данил мечтал познакомиться со спортсменами РМК и получить в подарок фирменный костюм.- Мы проведем еще и тренировку для этого мальчика, - сказал Иван.Отметим, в этом году акция проходит уже в третий раз. В Свердловской области желания с елки уже исполнил полпред в УрФО Владимир Якушев. А всероссийскую акцию помощи тяжелобольным детям и детям-сиротам на Урале организовали при участии ресурсного центра \\"Сила Урала\\" и Благотворительного фонда РМК.