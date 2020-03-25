2020-03-25T11:31:27+03:00
Здоровье

«Теперь это ее второй день рождения»: смертельно больную девочку из Екатеринбурга, которой собирали 160 миллионов, прооперировали в США

Ане Новожиловой требовался самый дорогой в мире препарат – «Золгенсма» [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Ане поставили страшный диагноз через месяц после рождения. Фото: предоставлено родителями девочкиАне поставили страшный диагноз через месяц после рождения. Фото: предоставлено родителями девочки
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История маленькой девочки из Екатеринбурга Ани Новожиловой, у которой диагностировали спинальную мышечную атрофию, завершилась благополучно. Малышка получила заветный укол препарата «Золгенсма». Именно на это лекарство последние месяцы родители Ани собирали 160 миллионов рублей.

В прошлом месяце сбор был закрыт благодаря бизнесмену Владимиру Лисину, предприниматель перевел более 120 миллионов рублей. Также в числе меценатов были лидер «Чайф» Владимир Шахрин, звезда Comedy Club Демис Карибидис, а также поп-певица Юлия Проскурякова.

Как выяснилось, операция прошла еще 20 марта, но после укола у девочки поднялась температура и родители Ани несколько дней скрывали радостное событие.

Девочка из Екатеринбурга получила самое дорогое в мире лекарство.Видео: семья Ани Новожиловой

- 20 марта 2020 Анюта получила свой заветный укол «Золгенсма». Теперь эта дата - её второй день рождения, - делятся супруги Новожиловы. - Мы ненадолго утаили наш секрет. Так как сейчас в мире остро обстоит проблема распространения коронавируса, мы не были уверены до последнего, что нам удастся поставить инфузию именно в этот день. Через несколько дней поднялась температура, врачи предупредили, что это ожидаемая реакция организма, но все равно очень переживаешь из-за всего. Жесткий карантин и нестабильность состояния в первые дни после инфузии, расшатанные и без того нервы заставили нас отложить сообщение об этом радостном событии! Впереди нас ждет огромный труд ежедневный, ежечасный. Мы приложим все усилия, чтобы Анюта восстанавливалась и радовала всех своими достижениями.

Стоит отметить, что сейчас на Урале собирают деньги еще одному ребенку-СМАйлику. Речь идет о полуторагодовалой Лизе Краюхиной из деревни Боярки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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