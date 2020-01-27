2020-01-27T18:21:47+03:00
Общество

Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой

5-месячной девочке из Екатеринбурга нужно дорогое лекарство, чтобы не умереть от спинальной мышечной атрофии
Данил СВЕЧКОВ
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Алексей Климушкин знаменит благодаря комедийной роли олигарха.Алексей Климушкин знаменит благодаря комедийной роли олигарха.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Звезда телесериалов «Универ» и «СашаТаня» Алексей Климушкин, игравший роль олигарха, подключился к общей борьбе за жизнь пятимесячной Ани Новожиловой из Екатеринбурга. У девочки редкая и страшная болезнь – спинальная мышечная атрофия. Если срочно не начать лечение, ребенок умрет. Лекарство стоит около 160 миллионов рублей. И сейчас родители Ани и просто неравнодушные люди совместно собирают эту сумму. Присоединиться к сбору сегодня предложил и знаменитый актер. Он опубликовал у себя в Инстаграм обращение к российским бизнесменам.

- Аня Новожилова девочка маленькая и мама ее Света просят помочь на лекарство, на лечение, - сказал Алексей Климушкин. - И это надо как всегда срочно. Это надо было еще вчера, но вот так случается, что не собрать. Поэтому опять просьба к бизнесменам и уральским, и нашим по всей стране, кто может, пожалуйста, сделайте доброе дело. Спешите делать добро. Держись, Анечка!

24 января в группе Вконтакте «Спасем жизнь Анечке!» сообщалось, что удалось собрать порядка 20 миллионов рублей. Таким образом, сейчас не хватает еще около 140 миллионов. Сбор средств продолжается.

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Звезда Универа призывает помочь Ане Новожиловой из Екатеринбурга
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- Когда Анечка появилась на свет, врачи отмечали ее прекрасное здоровье, - вспоминает отец девочки Петр Новожилов. – Нам поставили 9 из 10 баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорождённого – прим.ред.), но потом ее активность стала угасать на глазах. Сначала врачи сетовали на желтуху, но все встало на свои места, когда мы получили результаты анализов. Так родители Ани узнали, что у их дочки страшная и редкая болезнь - спинальная мышечная атрофия. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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