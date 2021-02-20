Коронавирус на Урале

Мать полгода держала в шкафу ребенка

Красавицу Росгвардии уволили за запретное видео

Пожар на ЖБИ унес жизни 8 человек

Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга

На Уралмаше расстреляли пять человек