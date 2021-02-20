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Здоровье

Тяжелобольному мальчику из Екатеринбурга поставили укол за 160 миллионов рублей

Миша Бахтин родился со спинальной мышечной атрофией
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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