Малыш из Екатеринбурга Миша Бахтин получил долгожданный укол препарата Zolgensma. Мальчик родился со спинальной мышечной атрофией первого типа. Сейчас ребенок вместе с родителями находится в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Москве.- Всем добрым людям привет от Миши Бахтина! Поставили укол. Будем жить! - написал в своем Instagram экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, чей фонд помогал собирать деньги на лечение малыша.По словам отца мальчика Дмитрия Бахтина, лекарство доставили из США в столицу России 19 февраля. Пять часов ушло на разморозку препарата, после чего Мише поставили капельницу.- Первые изменения в организме могут наступить уже через 3-4 дня после укола, - объяснил «КП» Дмитрий Бахтин. – Пока остаемся под наблюдением врачей, но, как только Мише станет лучше, и нас выпишут, вернемся домой в ЕкатеринбургВ 2020 году «Комсомолка» также рассказывала историю юной свердловчанки Ани Новожиловой, девочка получила укол самого дорогого в мире препарата в США. Семье девочке пришлось провести на противоположной стороне Атлантики несколько месяцев из-за локдауна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мне больно смотреть, как он слабеет»: многодетная мать из Екатеринбурга спасает смертельно больного сына с СМА. Для двухлетнего Саши Лабутина необходим самый дорогой в мире препарат за 160 миллионов рублей (подробнее)«Я не верю, что так бывает»: многодетную мать из Екатеринбурга, которая воспитывает сына с СМА, поздравили с Днем защиты детей. У Юлии Лабутиной у младшего сына тяжелая генетическая болезнь. Сегодня малышу закрыли сбор на реабилитацию (Подробнее).Нужно самое дорогое в мире лекарство: звезды шоу-бизнеса объединились, чтобы спасти умирающую малютку из Екатеринбурга. У Ани Новожиловой редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия (подробнее)Родителям девочки с СМА из уральской деревни, собирающим 160 миллионов на лечение, поможет администрация президента РФ (подробнее)