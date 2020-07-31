Екатеринбурженка Аня Новожилова, которой собирали 160 миллионов на лечение, возвращается из США домой
Маленькая екатеринбурженка Аня Новожилова, которой свердловчане собирали на лечение 160 миллионов рублей, возвращается из США на Урал. Девочка страдает от СМА (спинально-мышечной атрофии. - Прим. Ред.). К спасению Ани Новожиловой подключались как звезды шоу-бизнеса, так и простые люди. Но недостающую сумму удалось собрать благодаря вмешательству олигарха Владимира Лисина. Он оплатил недостающую сумму на укол дорогостоящего лекарства Zolgensma. Если бы его не поставили, то с таким диагнозом Аня прожила бы меньше двух лет.
Лечение в США у юной екатеринбурженки прошло успешно.
- Сегодня у нас было завершающее занятие с физиотерапевтом. Получены советы и рекомендации, как заниматься с Анютой дома. Также мы получили оборудование, необходимое для Ани в ближайшем будущем: это кресло для купания и специализированная коляска. Сейчас мы занимаемся вопросами по возвращению на родину, - написала мама девочки Светлана Новожилова у себя в Instagram.
Мама пациентки, которой меньше года, добавила, что благодаря лечению и дальнейшей реабилитации их будет ждать положительный результат в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU