2020-07-31T12:23:41+03:00
Общество

Екатеринбурженка Аня Новожилова, которой собирали 160 миллионов на лечение, возвращается из США домой

Лечение маленькой пациентки прошло успешно
Евгений СТОЯНОВ
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Девочка страдает от спинально-мышечной атрофии. Фото: страница Светланы Новожиловой в InstagramДевочка страдает от спинально-мышечной атрофии. Фото: страница Светланы Новожиловой в Instagram
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Маленькая екатеринбурженка Аня Новожилова, которой свердловчане собирали на лечение 160 миллионов рублей, возвращается из США на Урал. Девочка страдает от СМА (спинально-мышечной атрофии. - Прим. Ред.). К спасению Ани Новожиловой подключались как звезды шоу-бизнеса, так и простые люди. Но недостающую сумму удалось собрать благодаря вмешательству олигарха Владимира Лисина. Он оплатил недостающую сумму на укол дорогостоящего лекарства Zolgensma. Если бы его не поставили, то с таким диагнозом Аня прожила бы меньше двух лет.

Лечение в США у юной екатеринбурженки прошло успешно.

- Сегодня у нас было завершающее занятие с физиотерапевтом. Получены советы и рекомендации, как заниматься с Анютой дома. Также мы получили оборудование, необходимое для Ани в ближайшем будущем: это кресло для купания и специализированная коляска. Сейчас мы занимаемся вопросами по возвращению на родину, - написала мама девочки Светлана Новожилова у себя в Instagram.

Мама пациентки, которой меньше года, добавила, что благодаря лечению и дальнейшей реабилитации их будет ждать положительный результат в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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