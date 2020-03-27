Тимати записал обращение в поддержку смертельно больной девочки с Урала, которой надо 160 миллионов

Рэпер Тимати обратился к своим фанатам с просьбой помочь собрать 2,5 миллиона долларов на лечение полуторогодовалой Лизы Краюхиной из деревни Боярки Свердловской области. У малышки диагностировали смертельное заболевание - спинально мышечную атрофию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769240" frameborder="0"></iframe> Тимати просит подписчиков собрать деньги смертельно больной девочке с Урала.Видео: Instagram

Речь идет о самом дорогом лекарстве в мире - "Золгенсма".

- Дорогие друзья, я знаю, что сейчас не лучшее время для каких-либо просьб. Сейчас речь пойдет о беспрецедентом сборе. Всем Уралом собирается сумма для Лизы Краюхиной. Один укол для этого ребенка стоит 2,5 миллиона долларов. Я впервые в жизни слышу, что один укол стоит такую астрономическую сумму. Прошу всех своих знакомых,друзей помочь Лизе и ее родителям. Я так прикинул, если хотя бы половина моих подписчиков переведет 10, 100 или 50 рублей то мы осилим половину этой суммы мы осилим за сутки, - сказал в обращении поп-исполнитель в Instagram.

Стоит отметить, что на этой неделе стало известно об успешной операции с препаратом "Золгенсма" другой девочке с Урала. Долгожданный укол получила Аня Новожилова из Екатеринбурга.

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