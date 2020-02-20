«Наша мечта сбылась»: российский олигарх полностью закрыл сбор Ани Новожиловой, чье лекарство стоило 160 миллионов

Сбор денег на лекарство для Ани Новожиловой полностью закрыт. Об этом объявили сегодня, 20 февраля, родители пятимесячной девочки. У ребенка диагноз СМА (спинальная мышечная атрофия – прим.ред.). Помочь может самый дорогой укол в мире – Zolgensma. Если его не поставить, с таким диагнозом Аня прожила бы до двух лет. Весь месяц Новожиловы собирали деньги на препарат, это 160 миллионов рублей.

Владимир Лисин один из самых богатейших людей России.Фото: Илья СТРЕБКОВ

- Наша мечта сбылась-сбор закрыт. Огромная благодарность каждому, кто нас поддерживал, абсолютно каждому, от маленьких детишек до всех, кто был неравнодушен к нашей ситуации и пришел на помощь, - написала в Instagram мама девочки Светлана.

Еще в среду неравнодушные люди за месяц сумели собрать больше 41 миллиона рублей. Но сегодня полностью закрыл сбор российский олигарх Владимир Лисин. Это больше ста миллионов рублей. Родители девочки также поблагодарили бизнесмена.

- Мы выражаем огромную благодарность Владимиру Сергеевичу Лисину, который взял на себя остальные расходы, — говорят родители. Спасибо за семь рукопожатий — Евгению Вадимовичу Ройзману и Лейле Гусейновой. Мы бесконечно благодарны каждому из Вас, - радуются Новожиловы.

sveta_novozhilova Сбор средств для Ани Новожиловой закрыт

СПРАВКА КП

Владимир Лисин - основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding. Номер два в российском списке Forbes.