2020-02-05T10:34:59+03:00
Общество

Уральские музыканты помогут собрать 160 миллионов на лекарство маленькой Ане Новожиловой

Популярные местные группа готовят благотворительный концерт
Лев ИСТОМИН
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Если деньги соберут, то Аню прооперируют в США. Фото: предоставлено родителями девочкиЕсли деньги соберут, то Аню прооперируют в США. Фото: предоставлено родителями девочки
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Шестимесячной Ане Новожиловой из Екатеринбурга собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость – 160 миллионов рублей. Несмотря на огромную сумму, уральцы стали активно перечислять деньги. К инициативе подключились известные люди, в числе которых – участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

В феврале уральские музыканты из групп «Blues Doctors» и «Курара» проведут благотворительный концерт, а собранные средства переведут на лекарство малышке.

Перед концертом лидер группы «Blues Doctors» Владимир Демьянов побывал в студии радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm], рассказав о жизни коллектива и о том, почему музыканты решили не оставаться в стороне от беды маленького человека.

Екатеринбургский блюзмен: "Кидаться трусиками на концертах не надо"

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ДОБРОЕ ДЕЛО

- 19 февраля состоится благотворительный рок-фестиваль в 18 часов на улице Черкасская, 17 в Екатеринбурге в концертном холле «Свобода». Есть шестимесячная девочка, для нее нужно собрать гигантскую сумму в 160 миллионов рублей. Любая дорога начинается с маленького шага. Если мы можем сделать – давайте сделаем. Также там выступит группа «Курара» и ряд других коллективов.

ИНТЕРНЕТ СДЕЛАЛ МИР МАЛЕНЬКИМ

- Занятие музыкой – это путешествие, которое не заканчивается. У нас много проектов, мы путешествуем. Мы играем с иностранными музыкантами. Как это происходит: интернет делает мир маленьким. Списываемся с людьми, нам присылают музыку, которую мы учим, консультируемся. Потом человек приезжает, мы репетируем и играем.

Владимир Демьянов подключился к общему доброму делу. Фото: личная страница музыканта в Facebook

Владимир Демьянов подключился к общему доброму делу. Фото: личная страница музыканта в Facebook

КВАРТИРНИК ЖИВ

- Мы играем блюз-рок. Наша задача – чтобы люди были счастливы после концерта. На концерте я вижу, как публика реагирует на шоу. Но кидаться одеждой не нужно. Люблю смотреть в глаза людям, это эмоции, которые важны для меня, как для артиста. Прошлым летом мы побывали на интересном фестивале «Мосты» в Санкт-Петербурге, а после этого отыграли квартирник в Москве. Это была домашняя вечеринка с живой музыкой. Так что квартирники существуют и сегодня.

Беседу вели Роман Сухих и Дмитрий Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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