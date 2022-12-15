Спел «Я русский» на языке жестов: уральский фанат покорил сердце SHAMAN

Иван Комков научил SHAMAN исполнять «Я русский» на языке жестов. Фото: из архива героя публикации

- Меня не возьмут на службу, но я бы тоже хотел поддержать нашу Родину и хоть как-то помочь тем, кто ее защищает, - с горящими глазами говорит 20-летний Иван Комков.

Молодой человек с детства плохо слышит, но уже почти год выступает с концертами, исполняя хиты своего кумира – SHAMAN. Ваня «поет» патриотические композиции на языке жестов для тех, кто не может их услышать. О встрече с любимым исполнителем парень даже и мечтать не мог. Но 10 декабря, когда Ваня пришел на концерт SHAMAN в Нижнем Тагиле, автор хитов «Встанем» и «Я русский» сам пригласил его за кулисы…

Ваня переводит песни SHAMAN на язык жестов. Фото: из архива героя публикации

«ПОТЕРЯЛ СЛУХ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ»

Иван Комков стал терять слух, будучи совсем маленьким ребенком.

- Мне еще года не было, когда я заболел кишечной инфекцией. Маме пришлось лечить меня антибиотиками, иначе она могла меня потерять. Но из-за осложнений я оглох на левое ухо, а правым с каждым годом слышал все хуже, - рассказывает Ваня.

Когда парню было 13 лет, ему на правое ухо поставили имплантат, так что сейчас он лучше слышит и с трудом, но может говорить. При этом Ваня с детства обучался языку жестов, но лишь в 10-м классе решил попробовать на нем «петь».

В свободное время Ваня занимается робототехникой и стремится окончить техникум с красным дипломом. Фото: из архива героя публикации

- Жестовое пение сложнее, чем разговорная речь. Здесь важно продумывать и подбирать каждое движение, чтобы оно передавало художественность и эмоциональность песни, - поясняет Ваня.

После школы Иван поступил в Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса. Сейчас он учится на втором курсе по специальности оператор станков ЧПУ (числовое программное управление). В техникуме Ваня начал выступать с концертами.

- У нас в техникуме есть специальная группа для инвалидов по слуху, - рассказывает Иван. - Ее ведет мастер производственного обучения переводчик РЖЯ (русский жестовый язык, - Прим. Ред.). Елена Анатольевна Литвинова. Когда она узнала, что я изучаю жестовое пение, сразу же предложила мне начать выступать для ребят, которые не могут слышать.

Ваня считает, что SHAMAN вдохновляет людей беречь Родину. Фото: из архива героя публикации

«SHAMAN ВДОХНОВЛЯЕТ БЕРЕЧЬ РОДИНУ»

- Первое выступление Вани прошло весной 2022 года, - рассказывает его преподавательница Елена Литвинова. - Он исполнил песню SHAMAN «Встанем» на праздничном концерте в техникуме. Зал был в восторге. Тогда мы поняли, что как можно больше людей должны узнать о Ване.

Такой репертуар парень выбрал не случайно. Иван Комков не скрывает, SHAMAN стал для него настоящим кумиром.

- Я долго искал того, на кого можно равняться, и нашел такого человека в Ярославе Дронове. Он вдохновляет людей беречь Родину. Я тоже очень люблю свою страну и могу передать эту любовь тем, кто не может услышать его песни. Сейчас для России не самое простое время и хочется хоть как-то поддержать тех, кто ее защищает, - говорит молодой человек.

Организовать встречу Ивана Комкова и SHAMAN помогла Елена Литвинова. Фото: из архива героя публикации

В Нижний Тагил любимый исполнитель Вани Комкова приезжал 10 декабря. Билет на концерт уральцу подарила его бабушка, а преподавательница Вани решила попытаться устроить для парня личную встречу со своим кумиром.

- SHAMAN выступал у нас во Дворце культуры имени Окунева, а за несколько дней до этого там на Дне инвалида выступал Ваня. Тогда я попросила организаторов мероприятия рассказать Ярославу, когда он приедет к нам в Нижний Тагил, о творчестве Вани и попробовать с ним сфотографироваться. На что мне только развели руками: «Вы вообще как это себе представляете? Это невозможно организовать», - рассказывает преподаватель Ивана Комкова.

Однако и невозможное возможно, если очень захотеть.

Иван Комков сделал SHAMAN подарок, но что внутри коробки, предпочел оставить в секрете. Фото: из архива героя публикации

«ОБНЯЛ И НАЗВАЛ ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ»

- Я рассказала о Ване основательнице общества «Ген гуманизма» Евгении Петуховой. Они разрабатывают множество проектов в сфере инклюзии. Евгения не только пригласила Ваню выступить на Международном инклюзивном фестивале имени Пушкина в «Синара Центре», но и загорелась идеей исполнить его мечту, - продолжает Елена Литвинова.

Евгения Петухова пообещала связаться с концертным директором SHAMAN и договориться, чтобы артист встретился со своим поклонником.

- Ваня не верил, что у нас что-то получится, а я отвечала: «Чудеса бывают». И они, правда, бывают! 10 декабря мне позвонил директор SHAMAN и сообщил: «Узнали о Ване, замечательный парень!», - рассказывает Елена.

Ваня вместе с Еленой показали SHAMAN, как будет звучать припев хита «Я русский» на языке жестов. Фото: из архива героя публикации

До концерта Ивана вместе с его преподавательницей пригласили в гримерную к артисту.

- От волнения Ваня немного растерялся, но Ярослав, как только увидел его, тут же начал обнимать. Говорит: «Ну, Ваня, я все про тебя знаю, я и видео твои с концертов смотрел. То, что ты делаешь, достойно большого уважения. Так что знай, где бы ты ни был, в каком бы городе не пришел на мой концерт, ты будешь моим почетным гостем». После этих слов певец попросил, чтобы Ване вернули деньги за билеты на концерт, - рассказывает Елена Литвинова.

Ярослава Дронова Ваня научил исполнять припев его хита «Я русский» на языке жестов. Взамен артист подарил ему свою фирменную кепку.

- Меня поразило, насколько добрый и простой в жизни Ярослав Дронов. Эта встреча показала мне, что не нужно ограничивать себя в мечтах и делать все возможное, чтобы их осуществить, - делится впечатлениями Ваня.

Ваня нашел в Ярославе Дронове пример для подражания. Фото: из архива героя публикации

Сейчас Ваня хочет окончить техникум с красным дипломом и поступить в Московский государственный технический университет имени Баумана. В свободное от учебы время парень занимается робототехникой, в этом направлении он уже не раз побеждал на чемпионатах. Работать уралец планирует по профессии, но и о творческом пути не забывает.

- Конечно, мне бы хотелось стать известным жестовым исполнителем. И может быть даже со временем писать свои стихи. А пока я начал учить гимн России, чтобы исполнить его 12 июня, в важный для страны праздник, - улыбается Иван Комков.

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